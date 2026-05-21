Amazonの人気ドラマ「ザ・ボーイズ」がついに完結を迎えた。シリーズ最大の宿敵・ホームランダーの結末について、クリエイターのエリック・クリプキが米、米の取材で解説している。

この記事には、「ザ・ボーイズ」シーズン5第8話『血と骨』のネタバレが含まれています。

この記事には、「ザ・ボーイズ」シーズン5第8話『血と骨』のネタバレが含まれています。

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「ザ・ボーイズ」最終回となるシーズン5第8話『血と骨』では、ブッチャー、キミコ、ライアンが、ホームランダーを倒すため共闘。実験の成功により胸から衝撃波を出せるようになったキミコは、ブッチャーとライアンに押さえ込まれたホームランダーへ攻撃を浴びせ、その能力を無効化する。

その結果、ホームランダーとブッチャーは普通の人間に戻り、一対一の“血と骨の戦い”が幕を開ける。ブッチャーはホームランダーに「お前は何者でもない」と言い放ち、最後はバールでホームランダーの頭を貫いて殺害。長きにわたる対決に決着をつけた。

シーズン5では、圧倒的な力と恐怖で人々を支配してきたホームランダーに対し、Aトレインやライアンらが「何者でもない（nothing）」と突きつける場面が描かれてきた。クリプキによれば、ホームランダーから実際に「能力を奪う」展開は、「シーズン5の（制作）初期段階から考えていた」という。

「今シーズンを通して、多くのキャラクターが（ホームランダーに）“力を奪われたら、お前は何者でもない”と言っています。僕たちはそれを示したかった。力を失った彼が、いかに弱く、卑屈で、臆病な男なのかを。」

最強の力を失ったホームランダーは、ブッチャーに対して「どうかやめてくれ」「何でもする」と命乞いする。能力と共に自信も尊厳も失い、まるで別人のように怯え切った男へと変わっていた。このリアクションは、現実世界の独裁者たちをリサーチしたうえで描かれたものだという。

「穴蔵から引きずり出されたサダム・フセインや、地下壕にいたヒトラーのようなものです。どんな独裁者も力を奪われれば、たちまち哀れで臆病になり、命乞いをするようになる。僕たちは下調べをしました。彼らが実際に死を目前にした時の反応として、かなり正確な描写です。」

では、ホームランダーを無力なまま外の世界に放り出すという、究極の罰を与えることは考えなかったのか？クリプキは「検討した」ものの、「そこには欠点がある」と指摘する。

「彼が再びVを注入する可能性があります。力を奪ったからと言って、それが永久的とは限りません。彼をあの部屋から出すわけにはいきませんでした。たった一度Vを摂取しただけで、元に戻ってしまいますからね。そうすれば、すべてが無駄になります。」

製作陣としては、ホームランダーがブッチャーに殺される前に、“能力を失った姿”を描くことを重視していたようだ。「虚勢をすべて剥ぎ取られた時、あの男がどれほど情けなく、弱々しい存在なのかを、視聴者に味わってほしかったんです」と強調している。

「ザ・ボーイズ」シーズン5はPrime Videoで配信中。

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