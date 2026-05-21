LE SSERAFIM、新曲『BOOMPALA』のポイントダンスにも注目！第2弾MVティザーが解禁

カムバックを控えたLE SSERAFIMが、2nd Studio Album『PUREFLOW』pt.1のタイトル曲『BOOMPALA』ミュージックビデオの第2弾ティザー映像を公開し、期待感を最高潮に引き上げた。

ティザー映像には、先立って公開された巨大な黄金像に続き、瞑想するHUH YUNJINを模した石像が登場。さらに、多数のスピーカーに囲まれたKAZUHAや、机の上でくるくると回るKIM CHAEWON、巨大な黄金像を見て驚くHONG EUNCHAEなど、ユーモアあふれるユニークなシーンが次々と展開される。

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映像のラストでは、『BOOMPALA』が地球を越えて宇宙へと広がっていく演出が描かれ、世界中の人々が一緒に楽しめる楽曲であることを印象づけた。予測不可能な展開と感覚的な映像美が、ミュージックビデオ本編への期待をさらに高めている。

また、今回公開されたティザー映像では、新曲『BOOMPALA』のポイントとなるパフォーマンスの一部も追加公開され、大きな話題を集めた。

『BOOMPALA』は、世界的ヒットを記録したラテンポップ『マカレナ（Macarena）』をサンプリングした楽曲。LE SSERAFIMは音楽だけでなく、ダンスにも『マカレナ』の要素を取り入れた。特に、両腕を連続して交差させる動作は、楽曲に自然に溶け込み、親しみやすさを感じさせるだけでなく、誰でも簡単に真似できる直感的な振り付けとなっている。

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LE SSERAFIMの新アルバム『PUREFLOW』pt.1は、5月22日13時にリリースされる。本作は、デビュー当初「恐れがないから強い（FEARLESS）」と信じていた5人のメンバーが、恐怖を知り、そこから経験した変化と成長を経て、「恐れを知っているからこそ、より強くなれた」というメッセージを伝える作品だ。LE SSERAFIMの新章「FEARLESS 2.0」の始まりを告げるアルバムとして注目を集めている。

5人のメンバーは、より深まった絆と連帯感をもとに、恐怖を否定するのではなく受け入れながら前へ進んでいく姿を表現する。アルバムには、タイトル曲『BOOMPALA』をはじめ、『Pureflow』『CELEBRATION』『Creatures』『iffy iffy』『Need Your Company』『Sonder』『Saki（feat. Aliyah's Interlude）』『Irony』『Trust Exercise』『Liminal Space』の計11曲を収録。5人全員がクレジットに名を連ねた。

また、LE SSERAFIMは『PUREFLOW』pt.1のリリースを記念し、ファンに特別な体験を提供するポップアップイベントを開催する。日本では、第9SYビル1F（東京都渋谷区神宮前6-23-3）にて、6月1日から14日までの14日間、新アルバムのメッセージと世界観を盛り込んだ空間が展開される。

さらにLE SSERAFIMは、7月の仁川公演を皮切りに、日本、アジア、アメリカ、ヨーロッパなど世界23都市・全32公演を巡る2度目のワールドツアー「2026 LE SSERAFIM TOUR “PUREFLOW”」を開催する。

日本公演は、大阪・大阪城ホール（7月25・26日）、神奈川・Kアリーナ横浜（7月30日、8月1・2日）、静岡・エコパアリーナ（8月8・9日）、宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ（8月18・19日）、福岡・マリンメッセ福岡A館（9月2・3日）の5都市11公演で実施される。

また、LE SSERAFIMは6月6日から7日にかけて、韓国・ソウルのオリンピック公園（KSPO DOME、88芝生広場）で開催される「2026 Weverse Con Festival」への出演も決定している。世界中を席巻するLE SSERAFIMの今後の活動に、大きな関心が寄せられている。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。