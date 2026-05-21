【Tamagotchi Paradise - Orange Tropics / White Glacier】 7月11日 発売予定 価格：各6,380円 【Tamagotchi Paradise - Orange Tropics Premium Set / White Glacier Premium Set】 7月11日 発売予定 価格：各8,250円

バンダイは、デジタル玩具「Tamagotchi Paradise - Orange Tropics / White Glacier」を7月11日に発売する。価格は各6,380円。

また、専用ケースが付属したセット商品「Tamagotchi Paradise」専用ケースが付属したセット商品「Tamagotchi Paradise - Orange Tropics Premium Set / White Glacier Premium Set」も登場。価格は各8,250円。

本商品は3つボタンに加えズーム機能(ズームダイヤル)搭載した「Tamagotchi Paradise」に友だちとツーしんして協力・対戦ミニゲームができる機能が追加。

「Tamagotchi Paradise - Orange Tropics / White Glacier」から追加された「なんごく」と「こおり」のフィールドでは、合わせて30以上の個性豊かなたまごっちが新たに育成可能。また、新しいたまごっちだけではなく、「なんごく」「こおり」の世界観ならではの新しいアイテムやミニゲームも登場する。

「Tamagotchi Paradise - Orange Tropics Premium Set / White Glacier Premium Set」の付属するケースは軟質素材で、表面にはたまごっちフェイスがついており、裏面には『Tamagotchi Paradise』のたまごっちたちのイラストがデザインとなっている。

(C)BANDAI

※日本特許出願済です。

※日本意匠登録出願済です。

※Tamagotchi Paradise(ロゴ)はバンダイの登録商標です。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している画像は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※画像はイメージです。