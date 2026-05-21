TE-Y1

プレシードジャパンは、AVIOTブランド初のインナーイヤー型完全ワイヤレスイヤフォン「TE-Y1」を発売した。価格は4,980円。直販サイトでは6月2日まで20％ OFFの特別価格3,984円で購入できる。

薄型デザインでありながら、アクティブノイズキャンセリング(ANC)やロングバッテリー、ワイヤレス充電、マルチポイントに対応。「エントリークラスの価格帯で、使いやすくシンプルな機能性を追求したマルチスペックモデル」としている。

Bluetooth 5.3準拠で、コーデックはAAC、SBCをサポート。2台のデバイスと同時接続できるマルチポイントにも対応する。

インナーイヤー型は、耳の入り口付近の耳介と呼ばれる部分に引っかけて使用するタイプのイヤフォンで、耳の奥まで挿入するカナル型と違い、圧迫感が少なく、開放感に優れるのが特徴。

TE-Y1は、インナーイヤー型に最適化されたANCを搭載。AVIOT独自のアルゴリズムで、広帯域にわたり周囲の騒音を低減。物理的に環境音をシャットアウトするパッシブノイズアイソレーションの組み合わせで、電車や車の走行音、街中の雑踏、人の話し声等の気になる騒音を抑える。

ワンタップで周囲の音を聞ける外音取り込みモードも備える。

イヤフォン単体で最大約9.5時間、充電ケース併用で最大約41.5時間の再生が可能なロングバッテリーを搭載。10分の充電で最大90分使用できる急速充電も備える。ワイヤレス充電機能にも対応する。

「Music Mode」「Movie Mode」「Live Mode」の3つのサウンドモードを搭載。タップで切り替えできる。

高品質通話用マイクの採用。話し声と周囲のノイズを判別・除去するAI技術を活用したアルゴリズムを搭載し、クリアな音声を届けるハンズフリー通話を実現している。