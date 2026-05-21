お笑いタレントのなかやまきんに君が「EMA WISH PROJECT 〜森とまちを願いでつなぐ〜」メディア向け発表会に登壇し、ギネス世界記録™に挑戦しました。



【写真を見る】【 なかやまきんに君 】 ギネス世界記録™ 達成も…「新ギャグしようと思ったんですけど忘れた」



三井不動産株式会社は、狃わらない森畫呂蠅亮茲蠢箸澆琉豐弔箸靴董∨務て擦諒殕林を活用したサステナビリティプロジェクト「EMA WISH PROJECT 〜森とまちを願いでつなぐ〜」を開催。保有林の木材から制作した絵馬に、児童が書いたイラストをあしらい、小学生や地域住民や「三井のすずちゃん」としてCMに出演している広瀬すずさんやフィギュアスケートの坂本花織選手、やり投の北口榛花選手など約700人が未来への願いを記入しました。





きんに君は登場すると、早速「パワー！」と笑顔で持ちギャグを披露。「サスティナビリティ」で意識していることを聞かれると、きんに君は爛妊咼紂1年目から「ヤー！」「パワー！」のみでやっている。これを「お笑いサスティナビリティ」と呼んでいて、再利用でずっと使い続けている。これからもずっと使い続けていけるように大切にしたい瓩噺譴蠅泙靴拭

また、30年筋トレを続けてきた中で、きんに君は猖佑粒萋阿鮓て筋トレを始めて消防士になった若者がいる。僕が30年前に始めた筋トレが誰かの心に響いてい繋がっているのが一つの循環になっている瓩反震面椶妨譴蝓会場を驚かせました。







さらに、イベントでは、きんに君も「新ギャグがウケますように」と願いを込めて絵馬を記入。「今年は新ギャグも作っている」と明かすと、犖紊曚蛭表させていただきます瓩叛觚澄







ギネス公式認定員のもと、きんに君が最後の絵馬をかけて見事「最も長い特製絵馬の列」ギネス世界記録™を達成。無事に認定が終わり、会場が喜びにあふれる中、きんに君は牾馬をかける時に新ギャグをしようと思ったんですけど忘れた瓩箸泙気の告白。イベントの終盤に満を持して、再度新ギャグに挑戦し「エマ―！」と力いっぱい叫びましたが、笑いは起きず、微妙な空気に包まれイベントは終了しました。







【担当：芸能情報ステーション】