元HKT48でアイドルグループ「イイトコドリ」の卒業を発表した長野雅（26）が21日までに、自身のインスタグラムを更新。ランジェリーや水着ショットを投稿した。

「全身写真」と題し、布面積の少ないランジェリー姿をアップ。両腕を頭の上に上げてワキもあらわに、胸の谷間やくびれなど曲線美も際立たせた。

さらに別の投稿では「沖縄行ってきました」とつづり、砂浜でエメラルドグリーンの海を背にした青いひもビキニ水着ショットも公開。ヒップラインを強調したバックショットなども披露した。

ファンやフォロワーからも「すげぇ…や」「最高のグラビア」「もはや芸術品」「美スタイル」「めっちゃスタイル抜群」「メロンラインドキドキ」「腹筋、くびれがよき」「エッチなお尻」「綺麗なお尻」「ぷりんぷりんのバインバイン」「セクシー」「見とれちゃうなぁ〜」「たまらない」などのコメントが寄せられている。

長野は愛知県出身。18年11月にHNT48劇場での「777んてったってHKT48〜7周年は天神で大フィーバー〜」で5期生としてお披露目。21年12月に正規メンバー昇格。23年8月1日の卒業公演で活動終了。25年12月からアイドルグループ「イイトコドリ」メンバーに加入。グラビア専念を理由に6月14日での卒業を発表。愛称は「みやびーむ」。特技は水泳。身長164センチ。血液型O。