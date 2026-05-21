トランスミッションの3Dホログラムによる動的展示も！

アイシンは2026年5月20日、パシフィコ横浜（横浜市西区）で5月27日から5月29日まで開催される「人とくるまのテクノロジー展2026」に出展すると発表しました。

同社のブースでは、「ユーザーに寄り添う走り・乗り心地」と「安全・安心、快適な移動体験」をテーマに、 “移動”の価値を高める製品・技術を、体験型の展示を通じて紹介するとしています。

【画像】これがトランスミッションの3Dホログラムイメージです！（17枚）

「ユーザーに寄り添う走り・乗り心地」というゾーンでは、クルマの「走る・曲がる・止まる」を支える「シリーズパラレル式ハイブリッドトランスミッション（3Dホログラムによる動的展示）」や「アクティブリアステアリング」、「将来ブレーキシステム」などが展示されます。

また、幅広い製品・技術を統合的に制御し、走りや乗り心地、電費の向上に寄与する「車両統合制御」を来場者が体感できるコンテンツとして紹介するそうです。

一方で「安全・安心、快適な移動体験」というゾーンでは、人の動きを認識・先読みすることで快適な乗降を実現する「インテリジェントピラーユニット」をはじめ、より安全でシームレスな移動体験を支える「生成AIを活用したLBSエージェント」、他にも安心・便利なコミュニケーションをサポートするリアルタイム音声認識アプリ「YYSystem」などを展示するとしています。

アイシンのブースは展示ホールコマ番号493の予定です。