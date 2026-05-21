【続・バツイチ息子は、狂ってた…】元妻や妹が証言を！？追い詰められた俺＜第15話＞#4コマ母道場
陽子さんには、子どもの頃から優秀で自慢の息子・タダシさんがいます。お互いに離婚したため、アパートで2人暮らしをはじめました。陽子さんはいつでもタダシさんの味方で、まさに運命共同体。「2人なら大丈夫」そう思ってなんでも協力してきたけれど、信じていた息子の正体は……？
第15話 俺は悪くない！【タダシの気持ち】
【編集部コメント】
興信所はタダシさんが関わってきた人々に聞き取り調査を行ったようです。元妻やそのお父さん、妹の夫であるモトキさん、そして妹のサオリさん……。いずれの証言も、タダシさん本人が言っていた話とはまったく違いました。タダシさんが語った過去は、すべてが嘘にまみれていたのです。さすがに今日社長室に呼ばれた理由を、タダシさんも理解しはじめたでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
第15話 俺は悪くない！【タダシの気持ち】
【編集部コメント】
興信所はタダシさんが関わってきた人々に聞き取り調査を行ったようです。元妻やそのお父さん、妹の夫であるモトキさん、そして妹のサオリさん……。いずれの証言も、タダシさん本人が言っていた話とはまったく違いました。タダシさんが語った過去は、すべてが嘘にまみれていたのです。さすがに今日社長室に呼ばれた理由を、タダシさんも理解しはじめたでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子