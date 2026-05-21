2つ目の「ホステスV」を目指す渡邉彩香 大量のティペグで描いた『Bマーク』に見える“ブリヂストン愛”
渡邉彩香が自身のインスタグラムを更新。今週はホステスプロとして参戦する「ブリヂストンレディス」への前向きな気持ちを投稿した。
【写真】もはやアート!? 大量のティペグで描いたブリヂストンの『B』マーク（全3枚）
投稿ではブリヂストンのロゴが大きく描かれた看板に寄り添う姿や、そのロゴを赤と白のティペグをたくさん使って芝の上に再現した写真などを公開。そして「天候が少し心配ですが 大会を盛り上げられるように 精一杯頑張ります」と意欲を綴っていた。投稿を見たファンは「雨が心配ですが、楽しみにしています」「明日から楽しみ」「頑張って下さい」などの声援が送られていた。今シーズンの渡邉はこれまで10試合に参戦し、7試合で予選を通過。トップ10には3回入っている。また昨年7月には自身が所属する大東建託が主催する「大東建託・いい部屋ネットレディス」に「ホステスプロ」として参戦すると、3年ぶりの嬉しい復活優勝を飾っている。これでツアー通算6勝となった。今大会でも「ホステスV」を達成できるのか、ファンは大きな期待を寄せている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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