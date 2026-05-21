「一緒にお酒を飲みたい女子プロ」ランキング！ 8位は酔うと眠くなるクール系
昨年好評だった「一緒にお酒を飲みたい女子プロランキング」の第2弾。気遣いができたり、明るく笑顔で会話したりと、コミュニケーション能力に長けている女子プロたち。お酒の席でも、きっと盛り上げることが上手だろう。そこで、「一緒にお酒を飲みたい女子プロ」は誰か、雑誌『ALBA』の読者にアンケートを実施。8位に選ばれたのは、酔うと眠くなるという安田祐香だ。
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【8位】安田祐香8位にランクインしたのは、プロ7年目を迎えた安田祐香。今季はキャリアハイと複数回優勝を目標に掲げて戦っている。細身で可愛らしい容姿ながら、落ち着いた佇まいとのギャップが魅力の選手で、「クールな雰囲気がすごく良い」「一本筋が通った感じがカッコいい」など、ファンからも多くのコメントが寄せられた。あまり飲むイメージがない安田だが、過去のインタビューでは、お酒が好きかという質問に「はい。好きです」と答えている。また、酔うとどうなるか尋ねると「眠たくなったりします」と話していた。「意外と楽しく盛り上がってくれそう」「聞き上手なイメージ」など、さりげない気遣いができそうな点も評価されたようだ。◇ ◇ ◇5人が新たにランクイン！→関連記事で【第2回「一緒にお酒を飲みたい女子プロ」ランキング！ 渋野日向子に吉田鈴……話し上手で聞き上手なムードメーカーは誰だ？】を掲載中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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