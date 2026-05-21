ツアー復帰を目指す脇元華、トレーニングはさらにハードに 「最強で戻って来るネ」とファンも熱い声援！
脇元華のスタッフが自身のインスタグラムを更新。「復帰に向けてトレーニング中の華さんをお届け！」と記すと、ハードトレーニングに励む姿を動画で投稿した。これまでもピラティスなどに取り組む姿を紹介してきたが、今回のトレーニングは一気にレベルアップしていた。
【動画】復帰に向けたハードトレーニング、午前の部！
動画はストレッチをしっかりと行うシーンからスタート。続けて両手にウェイトを持つと、片足を後ろのベンチに乗せての屈伸、両足を少し高くしたプランク（両肘とつま先で身体を支えてキープする体感トレーニング）、両手で太いロープを大きく波打たせるトレーニングと続いた。「後半のメニューはかなりキツそうでしたが、最後までしっかりやり切っていました」とスタッフも感心する内容だった。最後はバイクを漕ぎ、有酸素運動で終了。その間にもカメラに笑顔を見せたり、パワーパフガールズのTシャツをアピールしたりと、お茶目な一面ものぞかせていた。これでトレーニングは終了かと思いきや、「お昼ご飯を食べて、午後の練習も頑張ります！」と記した通り、午後はゴルフの練習をするそうだ。この投稿を見たファンからは「練習前にジムなんですか!? さすが、プロ選手です」「沢山汗かきや。絶対に実になって帰ってくるで！」「最強で戻って来るネ」「また現地応援できる日を楽しみに、待ってます」など、熱い声援が次々に寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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