三田寛子、35年前の結婚式で「中村家の親族席は空っぽ」だった理由を明かす 初々しい白無垢姿に「可愛すぎ」の声
歌舞伎俳優の八代目・中村芝翫（60）の妻でタレントの三田寛子（60）が19日、自身のインスタグラムを更新。35年前の結婚式当日の貴重な写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「懐かしい」白無垢姿の三田寛子を見守る七代目中村芝翫さんなど、35年前の結婚式ショット
三田は「私達の35年前の結婚式当日は中村家の親族席は空っぽ 両家みんなが新婦側に来て花嫁の支度を案じながら見守って下さいました」と当時を振り返り、複数枚の写真を投稿した。
投稿では「とくに和装の時には私のそばにずっといて下さった 中村の父 七代目中村芝翫」とつづり、写真には、初々しい白無垢姿の三田や、結婚式の支度を見守る家族の姿が収められており、35年の時を感じさせる温かな雰囲気が漂っている。
最後には「来る長男橋之助の結婚式 主人が花嫁を見守る同じ光景を繰り返すことでしょう」と、長男・中村橋之助と元乃木坂46で俳優の能條愛未の結婚式への思いも明かしていた。
コメント欄には「なんと美しいお可愛らしい」「わぁ、懐かしいですね」「この時も今も可愛すぎですね」「七代目の眼差しが柔らかいですね」「ジーンと胸が熱くなる素敵なエピソードですね」など、多くのコメントが寄せられている。
【写真】「懐かしい」白無垢姿の三田寛子を見守る七代目中村芝翫さんなど、35年前の結婚式ショット
三田は「私達の35年前の結婚式当日は中村家の親族席は空っぽ 両家みんなが新婦側に来て花嫁の支度を案じながら見守って下さいました」と当時を振り返り、複数枚の写真を投稿した。
投稿では「とくに和装の時には私のそばにずっといて下さった 中村の父 七代目中村芝翫」とつづり、写真には、初々しい白無垢姿の三田や、結婚式の支度を見守る家族の姿が収められており、35年の時を感じさせる温かな雰囲気が漂っている。
コメント欄には「なんと美しいお可愛らしい」「わぁ、懐かしいですね」「この時も今も可愛すぎですね」「七代目の眼差しが柔らかいですね」「ジーンと胸が熱くなる素敵なエピソードですね」など、多くのコメントが寄せられている。