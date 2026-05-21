中谷美紀、背中あらわな白のロングドレスで登場 “水の精”イメージしエビアン200周年祝う
俳優の中谷美紀（50）が21日、都内で行われたevian200周年・新ボトル メディア発表会に登壇。節目を迎えた同ブランドを祝った。
【全身ショット】美背中あらわな白のロングドレスで登場した中谷美紀
ナチュラルミネラルウォーターブランド「エビアン」は今年で200周年を迎える。イベントでは200周年限定ボトルを披露。エビアン200周年JAPANアンバサダーを務める中谷は、背中がざっくりとあらわになった白のロングドレスで登場した。「200周年のお祝いですのでその気持ちを表現したく、水の精のようなイメージでこのドレスをまとってみました」とにっこり。
10代の頃からエビアンを愛飲している中谷は、「アンバサダーを仰せつかりまして、大変光栄です」と節目に大役を任されたことを喜んだ。カルシウムとマグネシウムは水から摂取しているそうで、毎日2リットル飲んでいるという。
中谷は、先日フランスで開催されたアニバーサリーパーティーに参加。30年以上前からエビアンの地を訪れることが夢だったそうで、「エビアンのゆかりの地を訪れる機会を頂戴しまして、、そしてゲストの皆さまと一緒にパーティーに参加するという機会をいただきました」と満面の笑みを浮かべた。現地の人々が澄んだ水を自分のボトルに詰めて飲む姿を目にして、「この地に根付いた脈々と受け継がれてきた伝統であり、大事な資源なのだなということを感じました」と語った。
そして「カルシウムとマグネシウムの3対1、これによってまろやかな味が保たれていますけれども、それを大切に守りつつも、その未来に向けて、次の世代の皆さまに向けて、源流域の環境を保つことも、やはり社会的責任としてエビアンの皆さまが大切に守られているということを感じました」と感服していた。
【全身ショット】美背中あらわな白のロングドレスで登場した中谷美紀
ナチュラルミネラルウォーターブランド「エビアン」は今年で200周年を迎える。イベントでは200周年限定ボトルを披露。エビアン200周年JAPANアンバサダーを務める中谷は、背中がざっくりとあらわになった白のロングドレスで登場した。「200周年のお祝いですのでその気持ちを表現したく、水の精のようなイメージでこのドレスをまとってみました」とにっこり。
中谷は、先日フランスで開催されたアニバーサリーパーティーに参加。30年以上前からエビアンの地を訪れることが夢だったそうで、「エビアンのゆかりの地を訪れる機会を頂戴しまして、、そしてゲストの皆さまと一緒にパーティーに参加するという機会をいただきました」と満面の笑みを浮かべた。現地の人々が澄んだ水を自分のボトルに詰めて飲む姿を目にして、「この地に根付いた脈々と受け継がれてきた伝統であり、大事な資源なのだなということを感じました」と語った。
そして「カルシウムとマグネシウムの3対1、これによってまろやかな味が保たれていますけれども、それを大切に守りつつも、その未来に向けて、次の世代の皆さまに向けて、源流域の環境を保つことも、やはり社会的責任としてエビアンの皆さまが大切に守られているということを感じました」と感服していた。