『かまいたちの掟』島根でイベント、4年連続開催で盛況 山内がミセス「ライラック」熱唱、濱家が金テバズーカの“ド派手”ステージ【写真複数】
TSKさんいん中央テレビ（島根県松江市）が17日、島根県立産業交流会館「くにびきメッセ」にて、同局で放送中のかまいたちの冠番組『かまいたちの掟』の大型イベント「かまいたちの掟 感謝祭 2026（にーまるにーろく）」を開催。全国から7000人のファンが詰めかけ、大盛況を見せた。
【画像】山内「ライラック」歌唱中…ド派手な演出
同イベントは、同番組の感謝企画として今回で4年連続の開催。有料のステージイベントのほか、会場各地のフリーエリアでもさまざまな企画が展開された。
約2813席を設けたホールイベントに、番組MCを務めるかまいたちの山内健司、濱家隆一が登場。レーザー照明や、250インチの特大LEDモニターを2台設置するなど、ステージ設備はパワーアップ。
メイン企画では、どちらが番組のリーダーにふさわしいのかを決定する「コンビ能力対決」を実施した。曲の歌い出しに気持ちよくつなげる曲フリMCをアドリブで行う「MC力対決/即興曲フリMC対決」や、会場の中から珍しい名字の人を探す「洞察力対決/珍しい名字の人を探せ！」など、さまざまな種目で5本勝負を行った。
さらに、ステージの途中、会場に集まった観客や全国のファンに呼び掛け、Xで一斉にイベントの盛り上がりや番組について投稿し、トレンド入りを目指す企画を実施。山内は全身ラメの衣装に着替え、Mrs. GREEN APPLEの「ライラック」を熱唱。特殊効果や照明をフル活用した演出に加え、濱家も金テープバズーカを発射し、会場を盛り上げた。
来場者はその様子を一斉に写真撮影し投稿。その結果Xでトレンド入りし、最高順位は国内トレンド10位を記録していた。
また、過去に番組に出演し、番組ファンからも人気のある出演者も登場。山内の実弟で松江市在住、特殊詐欺を未然に防いだ功績により警察から表彰され、「阻止の匠」として知られる山内剛さんも登場し、兄・山内健司との掛け合いで会場を盛り上げた。
イベント会場内のフリーエリアには、番組出演企業、イベント協賛社、番組出演者による30以上の飲食・物販ブースが出店。ファッションブランド「CIAOPANIC」とのコラボTシャツをはじめ、番組公式グッズの販売も行われた。3年連続の実施となる人気企画「本日の掟カプセルトイ」では、昨年早々に売り切れたことを受け、今年は数量を1.5倍に増やし、3000個を用意。ほぼ完売となった。
このほか、過去の番組内でかまいたちが制作したアート作品や、これまでに着用した衣装、ロケスケジュールなどを展示した「掟博物館」や、番組制作スタッフ手作りの「掟神社」などオリジナル展示も行われた。
ホールイベントのチケットは、先行抽選販売の時点で客席数を大幅に超える応募があり、申込数は昨年比116％となった。フリーエリアへの来場を含め、当日の総来場者数はおよそ7000人だった。
イベントの模様は、6月17日より数週間にわたり、番組内で放送予定。TVerでの1週間の見逃し配信に加え、FODプレミアム、Lemino、FANYチャンネル、U-NEXTなど各種サブスクリプションサービスでも視聴できるようになる。
【画像】山内「ライラック」歌唱中…ド派手な演出
同イベントは、同番組の感謝企画として今回で4年連続の開催。有料のステージイベントのほか、会場各地のフリーエリアでもさまざまな企画が展開された。
メイン企画では、どちらが番組のリーダーにふさわしいのかを決定する「コンビ能力対決」を実施した。曲の歌い出しに気持ちよくつなげる曲フリMCをアドリブで行う「MC力対決/即興曲フリMC対決」や、会場の中から珍しい名字の人を探す「洞察力対決/珍しい名字の人を探せ！」など、さまざまな種目で5本勝負を行った。
さらに、ステージの途中、会場に集まった観客や全国のファンに呼び掛け、Xで一斉にイベントの盛り上がりや番組について投稿し、トレンド入りを目指す企画を実施。山内は全身ラメの衣装に着替え、Mrs. GREEN APPLEの「ライラック」を熱唱。特殊効果や照明をフル活用した演出に加え、濱家も金テープバズーカを発射し、会場を盛り上げた。
来場者はその様子を一斉に写真撮影し投稿。その結果Xでトレンド入りし、最高順位は国内トレンド10位を記録していた。
また、過去に番組に出演し、番組ファンからも人気のある出演者も登場。山内の実弟で松江市在住、特殊詐欺を未然に防いだ功績により警察から表彰され、「阻止の匠」として知られる山内剛さんも登場し、兄・山内健司との掛け合いで会場を盛り上げた。
イベント会場内のフリーエリアには、番組出演企業、イベント協賛社、番組出演者による30以上の飲食・物販ブースが出店。ファッションブランド「CIAOPANIC」とのコラボTシャツをはじめ、番組公式グッズの販売も行われた。3年連続の実施となる人気企画「本日の掟カプセルトイ」では、昨年早々に売り切れたことを受け、今年は数量を1.5倍に増やし、3000個を用意。ほぼ完売となった。
このほか、過去の番組内でかまいたちが制作したアート作品や、これまでに着用した衣装、ロケスケジュールなどを展示した「掟博物館」や、番組制作スタッフ手作りの「掟神社」などオリジナル展示も行われた。
ホールイベントのチケットは、先行抽選販売の時点で客席数を大幅に超える応募があり、申込数は昨年比116％となった。フリーエリアへの来場を含め、当日の総来場者数はおよそ7000人だった。
イベントの模様は、6月17日より数週間にわたり、番組内で放送予定。TVerでの1週間の見逃し配信に加え、FODプレミアム、Lemino、FANYチャンネル、U-NEXTなど各種サブスクリプションサービスでも視聴できるようになる。