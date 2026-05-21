高校対抗の全国eスポーツ大会、大阪で8月に決戦 アンバサダーにアンガ田中卓志が決定 大会には『ポケモンユナイト』が初登場【日替わりゲスト一覧】
テレビ東京と電通は、今年で8回目の開催となる高校対抗の全国eスポーツ大会『Coca-Cola STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2026（コカ・コーラ ステージゼロ イースポーツ ハイスクール チャンピオンシップ ニセンニジュウロク）』を開催する。
【写真】アンバサダーに！笑顔のアンガールズ・田中卓志
『STAGE:0』は、全国の高校生が同じ高校の仲間とチームを組み、学校代表として日本一を目指して戦う、国内最大級の高校対抗eスポーツ大会。全国予選を勝ち抜いた高校生たちが集う「全国大会グランドファイナル（決勝戦）」は8月14〜16日、大阪市の「COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール」で開催する。
観覧は無料・予約不要。誰でも会場で熱戦を見られるほか、YouTubeでの無料ライブ配信も実施予定となっている。全国大会グランドファイナル（決勝戦）にキャストの出演が決定。大会アンバサダーとして田中卓志、スペシャルサポーターとして丹生明里が全日出演することに加え、全国大会グランドファイナルを盛り上げる出演キャストも決まった。
2021年7月にリリースされ、ポケットモンスターシリーズ初のチーム戦略バトルゲーム「ポケモンユナイト」が、満を持して『STAGE:0』の競技タイトルとして初登場。世界累計2億ダウンロードを突破した人気タイトルだ。
同じ高校在学中の5人1組のチーム戦を採用。『STAGE:0』初登場となる『ポケモンユナイト部門』では、5人1組のチーム戦で開催する。リザーバーの選定も各チームの任意で行うことができる。初代王者に輝くのはどの高校なのか。
■日替わりゲスト一覧
・8月14日［リーグ・オブ・レジェンド / ストリートファイター6］ ママタルト、NMB48
・8月15日［ヴァロラント / ブロスタ］ ママタルト、本望あやか
・8月16日［オーバーウォッチ/ ポケモンユナイト］ 宮下草薙、リンダカラー∞
※大会アンバサダーの田中卓志、スペシャルサポーターの丹生明里は全日出演
大会アンバサダー：田中卓志
スペシャルサポーター：丹生明里
【写真】アンバサダーに！笑顔のアンガールズ・田中卓志
『STAGE:0』は、全国の高校生が同じ高校の仲間とチームを組み、学校代表として日本一を目指して戦う、国内最大級の高校対抗eスポーツ大会。全国予選を勝ち抜いた高校生たちが集う「全国大会グランドファイナル（決勝戦）」は8月14〜16日、大阪市の「COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール」で開催する。
2021年7月にリリースされ、ポケットモンスターシリーズ初のチーム戦略バトルゲーム「ポケモンユナイト」が、満を持して『STAGE:0』の競技タイトルとして初登場。世界累計2億ダウンロードを突破した人気タイトルだ。
同じ高校在学中の5人1組のチーム戦を採用。『STAGE:0』初登場となる『ポケモンユナイト部門』では、5人1組のチーム戦で開催する。リザーバーの選定も各チームの任意で行うことができる。初代王者に輝くのはどの高校なのか。
■日替わりゲスト一覧
・8月14日［リーグ・オブ・レジェンド / ストリートファイター6］ ママタルト、NMB48
・8月15日［ヴァロラント / ブロスタ］ ママタルト、本望あやか
・8月16日［オーバーウォッチ/ ポケモンユナイト］ 宮下草薙、リンダカラー∞
※大会アンバサダーの田中卓志、スペシャルサポーターの丹生明里は全日出演
大会アンバサダー：田中卓志
スペシャルサポーター：丹生明里