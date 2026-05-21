「最近のスタメンバッグといえばこれ」ノースフェイスのリュック ホットショットとボルダー、通勤・休日どっち向き？
荷物はしっかり入れたい。でも、大きすぎるリュックは通勤で浮くし、小さすぎると休日には物足りない。ノースフェイス（THE NORTH FACE）の人気リュックは、収納力と街になじむデザインのバランスが魅力だ。今回は「ホットショット」と「ボルダーデイパック」を比較しながら、毎日使いやすいモデルを紹介する。
【写真】買うならどっち？ホットショットとボルダーデイパック、定番2アイテムのポイントは
■ノースフェイスのリュック、荷物多め派orすっきり派どっちを選ぶ？
荷物をしっかり持ち歩きたい人には、収納力のある「ホットショット」が人気。一方、「ボルダーデイパック」は街コーデになじみやすいすっきりしたデザインが特徴で、通勤でも使いやすいと支持されている。どちらも休日まで幅広く使いやすく、普段の荷物量や服装に合わせて選ぶ人が多いようだ。
■荷物をしっかり入れたいなら「ホットショット」
ノースフェイスの定番リュックとして人気の「ホットショット」は、収納力と背負いやすさのバランスが魅力。PCやガジェット類、着替えなどもまとめて入れやすく、通勤から休日まで幅広く使いやすいモデルだ。
容量はしっかりあるものの、大きすぎる印象になりにくいのもポイント。アウトドア感はありつつ、街コーデにも合わせやすく、「結局こればっか使ってる」という声が多いのも納得の定番モデルとなっている。
■街になじむデザインで選ぶなら「ボルダーデイパック」
「ボルダーデイパック」は、ノースフェイスらしい機能性を備えつつ、街コーデにも合わせやすいすっきりしたデザインが特徴。アウトドア感が強すぎず、通勤でも使いやすいバランス感が魅力だ。
スクエア寄りの形ながら、かっちりしすぎない雰囲気で、きれいめにもカジュアルにも合わせやすい。荷物を入れても大きく見えにくく、“毎日気軽に背負えるリュック”を探している人にも人気のモデルとなっている。
■荷物少なめ・きれいめ派なら「ネバーストップデイパック」も
「ネバーストップデイパック」は、すっきりしたサイズ感と軽さが魅力のモデル。大きめリュックほど荷物は入れなくてもいいけれど、両手が空くバッグがほしいという人にも使いやすい。
シンプルで女性らしいデザインなので、きれいめコーデにも合わせやすいのが特徴。通勤バッグ感が強すぎず、休日のお出かけにもなじみやすいため、“リュックっぽさを抑えたい派”にも選ばれている。
ノースフェイス（THE NORTH FACE）のリュックは、収納力や背負いやすさだけでなく、街コーデにもなじみやすいバランス感が魅力。通勤用としてはもちろん、休日のお出かけや旅行まで幅広く使いやすく、“気づけば毎日手に取っている”ような定番モデルがそろっている。
荷物をしっかり持ち歩きたいなら「ホットショット」、すっきりしたデザイン重視なら「ボルダーデイパック」、軽さやきれいめ感を求めるなら「ネバーストップデイパック」。毎日使うものだからこそ、自分のスタイルに合ったモデルを選びたい。
【写真】買うならどっち？ホットショットとボルダーデイパック、定番2アイテムのポイントは
■ノースフェイスのリュック、荷物多め派orすっきり派どっちを選ぶ？
■荷物をしっかり入れたいなら「ホットショット」
ノースフェイスの定番リュックとして人気の「ホットショット」は、収納力と背負いやすさのバランスが魅力。PCやガジェット類、着替えなどもまとめて入れやすく、通勤から休日まで幅広く使いやすいモデルだ。
容量はしっかりあるものの、大きすぎる印象になりにくいのもポイント。アウトドア感はありつつ、街コーデにも合わせやすく、「結局こればっか使ってる」という声が多いのも納得の定番モデルとなっている。
■街になじむデザインで選ぶなら「ボルダーデイパック」
「ボルダーデイパック」は、ノースフェイスらしい機能性を備えつつ、街コーデにも合わせやすいすっきりしたデザインが特徴。アウトドア感が強すぎず、通勤でも使いやすいバランス感が魅力だ。
スクエア寄りの形ながら、かっちりしすぎない雰囲気で、きれいめにもカジュアルにも合わせやすい。荷物を入れても大きく見えにくく、“毎日気軽に背負えるリュック”を探している人にも人気のモデルとなっている。
■荷物少なめ・きれいめ派なら「ネバーストップデイパック」も
「ネバーストップデイパック」は、すっきりしたサイズ感と軽さが魅力のモデル。大きめリュックほど荷物は入れなくてもいいけれど、両手が空くバッグがほしいという人にも使いやすい。
シンプルで女性らしいデザインなので、きれいめコーデにも合わせやすいのが特徴。通勤バッグ感が強すぎず、休日のお出かけにもなじみやすいため、“リュックっぽさを抑えたい派”にも選ばれている。
ノースフェイス（THE NORTH FACE）のリュックは、収納力や背負いやすさだけでなく、街コーデにもなじみやすいバランス感が魅力。通勤用としてはもちろん、休日のお出かけや旅行まで幅広く使いやすく、“気づけば毎日手に取っている”ような定番モデルがそろっている。
荷物をしっかり持ち歩きたいなら「ホットショット」、すっきりしたデザイン重視なら「ボルダーデイパック」、軽さやきれいめ感を求めるなら「ネバーストップデイパック」。毎日使うものだからこそ、自分のスタイルに合ったモデルを選びたい。