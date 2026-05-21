マギー、雰囲気ガラリ いまの気分で変えた近影を公開「あぁ女神さまっ！」「美しくカッコいい」「完璧すぎ」
モデルのマギー（34）が19日、自身のインスタグラムを更新。爽やかなニューヘアカラーを披露した。
【写真】「美しくカッコいい」気分で雰囲気ガラリ！ファンが絶賛するマギーの近影
マギーは「ピンクヘアーが気分！ネイルは短くちゅるん」とつづり、ピンクベージュのような、柔らかい印象のピンクヘアを公開。サングラスに白いトップスを合わせたクールな装いに、ピンクヘアが妖艶な印象をプラスしている。
コメント欄には「きゃーわーいいーー!!!」「かっこいいマギー」「似合ってるよ〜」「すげ〜完璧すぎ綺麗過ぎる」「あぁ女神さまっ！」「美しくカッコいい」などと、爽やかな姿に反響が集まっていた。
【写真】「美しくカッコいい」気分で雰囲気ガラリ！ファンが絶賛するマギーの近影
マギーは「ピンクヘアーが気分！ネイルは短くちゅるん」とつづり、ピンクベージュのような、柔らかい印象のピンクヘアを公開。サングラスに白いトップスを合わせたクールな装いに、ピンクヘアが妖艶な印象をプラスしている。
コメント欄には「きゃーわーいいーー!!!」「かっこいいマギー」「似合ってるよ〜」「すげ〜完璧すぎ綺麗過ぎる」「あぁ女神さまっ！」「美しくカッコいい」などと、爽やかな姿に反響が集まっていた。