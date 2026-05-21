◇NBA西プレーオフ決勝・第2戦 サンダー122ー113スパーズ（2026年5月20日 ペイコム・センター）

NBAサンダーは、20日（日本時間21日）に西プレーオフ（PO）決勝・第2戦でスパーズと対戦。接戦の展開を制して、今シリーズ通算1勝1敗タイに戻した。

第1戦では再延長戦の死闘の末に敗れて、今プレーオフ初黒星を喫した昨季王者のサンダー。連覇に向けて負けられない本拠地での第2戦となった。

前半から競る展開の中で、全員バスケで62―51と11点リードで折り返した。第3Qには一時同点に追いつかれる場面もあったが、再び突き放した。最終Qもリードを守り切り、残り19秒でアレックス・カルーソのレイアップシュートでトドメを刺して、今シリーズ初勝利を飾った。

“エース”シェイ・ギルジャス・アレキサンダーがチーム30得点9アシストでけん引。アイザイア・ハーテンシュタインが10得点13リバウンドのダブルダブルを記録した。

対してスパーズは“怪物”ビクター・ウェンバンヤマが21得点17リバウンドのダブルダブルの躍動をしたが、2連勝は飾れなかった。

第3戦はサンアントニオに移動して、22日（同23日）に対戦する。