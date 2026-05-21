テレビ番組に引っ張りだこの人気芸人が番組内で超高級愛車を披露し、タレントの小島瑠璃子が驚愕する場面があった。

【映像】“4300万円”人気芸人の超高級車

5月21日に配信されたABEMA『資産、全部売ってみた』の#0で、番組のレギュラー化を景気づけるため、MCを務める吉村の資産を売却する企画を放送。スタッフが吉村の仕事終わりを地下駐車場で待ち伏せし、アポ無しで突撃する様子が公開された。

「そんなに資産がない」と語る吉村だが、背後には見るからに高級だとわかる、存在感のあるスポーツカーが。スタッフから背後を指さされた吉村は、「ちょっと待って、これはまだ売りたくない」と訴える。

吉村の愛車は、2022年6月に購入を報告したしたイギリスの高級車「マクラーレン 720S スパイダー」。特徴的なシザーズドアをスタジオで目にした小島は、「うわぁ、上に開いた！」と興奮気味に反応し、現地のスタッフも「重そうな扉（ドア）ですね」と驚く。

また、購入金額が約4300万円だということも明かされると、小島は「すごーい！」と感嘆。さらに、「かっこいい車」「良い色ですね」と伝え、吉村は「色良いんだよ」と満足げに答えていた。