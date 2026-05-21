キルフェボンは、父の日に向けた初夏の新作タルト「輪花型 色とりどりのフルーツとチーズムースのタルト」を6月1日より6月21日まで販売する。価格はピース1,620円、ホール（25cm）16,200円。

本商品は、父の日（6月21日）を記念した新作タルト。キルフェボンオリジナルの輪花型タルト生地に、ラ・フランスのマリネとル ガールクリームチーズを使用したチーズムースを重ね、佐藤錦・ルビーグレープフルーツ・グリーンキウイ・マンゴーをはじめとする8種のフルーツが盛り付けられている。

梅雨の時季でも食べやすいよう、コクがありながらも爽やかな味わいに仕上げられており、17cmの小サイズホール（8,820円）も用意。華やかな色合いと食べやすいサイズで少人数への贈答や手土産など、用途に合わせて選べる。

「輪花型 色とりどりのフルーツとチーズムースのタルト」使用フルーツ

佐藤錦 ルビーグレープフルーツ グリーンキウイ マンゴー 緑ブドウ オレンジ 赤ブドウ ラ・フランス

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