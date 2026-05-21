【SQUARE ENIX GAME CONTEST 2026】 応募受付期間：12月15日～2027年3月15日 各賞発表：2027年6月30日

スクウェア・エニックスは、新たなゲームの未来を切り拓くゲーム開発コンテスト「SQUARE ENIX GAME CONTEST 2026」を開催することを明らかにした。

本コンテストは、ジャンルや既存の枠組みにとらわれることなく、自らのアイデアで新しい「面白さ」を形にしようとするゲームクリエイターを応援するプロジェクト。優れた才能と作品を発掘することを目的としており、同社のグローバルなパブリッシング体制を通じて世界中のプレーヤーへ届けることを目指すとしている。

本コンテストでは、最優秀賞1作品のほか、傑作賞4作品、優秀賞10作品を選出。最優秀賞には賞金3億円が授与されるなど賞金が用意されており、各賞受賞者には支援も予定されている。12月15日より応募受付が開始される。応募締切は2027年3月15日まで。2027年6月30日に各賞の発表が行なわれる。応募や審査に関する詳細は、公式サイトを確認してほしい。

□「SQUARE ENIX GAME CONTEST 2026」のページ

【「SQUARE ENIX GAME CONTEST 2026」企画メッセージ】

ゲームの歴史を塗り替えるのは、「これが面白いんだ！」という直感と熱量。

一瞬の閃きを信じ抜き、形にする執念。

その先にこそ、誰にも真似できない「驚き」が生まれます。

このコンテストで目指すのは、想像を超えるアイデアで、

新たなゲームの未来を切り拓くこと。

その閃きをゲームファンが熱狂する「最高傑作」へと昇華させるために、わたしたちスクウェア・エニックスは、あなたの作品を世界へ送り出す新しい舞台を用意しました。

何にも囚われない自由な発想と、それを実現するための飽くなき挑戦を待っています。

君のゲームが、世界を変える───

「SQUARE ENIX GAME CONTEST 2026」

【スケジュール】

・応募受付開始：12月15日

・応募締切：2027年3月15日

・発表：2027年6月30日

【賞金および支援内容】

・最優秀賞（1作品）：賞金3億円

・傑作賞（4作品）：賞金1億円

・優秀賞（10作品）：賞金3,000万円

※出版・配信・マーケティングを含めたパブリッシング事業は、スクウェア・エニックスが全面的に協力して支援を実施します

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