賞金総額10億円！ スクエニ、ゲーム開発コンテスト「SQUARE ENIX GAME CONTEST 2026」開催決定公式サイト公開。12月15日より応募受付開始
スクウェア・エニックスは、新たなゲームの未来を切り拓くゲーム開発コンテスト「SQUARE ENIX GAME CONTEST 2026」を開催することを明らかにした。
本コンテストは、ジャンルや既存の枠組みにとらわれることなく、自らのアイデアで新しい「面白さ」を形にしようとするゲームクリエイターを応援するプロジェクト。優れた才能と作品を発掘することを目的としており、同社のグローバルなパブリッシング体制を通じて世界中のプレーヤーへ届けることを目指すとしている。
本コンテストでは、最優秀賞1作品のほか、傑作賞4作品、優秀賞10作品を選出。最優秀賞には賞金3億円が授与されるなど賞金が用意されており、各賞受賞者には支援も予定されている。12月15日より応募受付が開始される。応募締切は2027年3月15日まで。2027年6月30日に各賞の発表が行なわれる。応募や審査に関する詳細は、公式サイトを確認してほしい。
□「SQUARE ENIX GAME CONTEST 2026」のページ【「SQUARE ENIX GAME CONTEST 2026」企画メッセージ】
ゲームの歴史を塗り替えるのは、「これが面白いんだ！」という直感と熱量。
一瞬の閃きを信じ抜き、形にする執念。
その先にこそ、誰にも真似できない「驚き」が生まれます。
このコンテストで目指すのは、想像を超えるアイデアで、
新たなゲームの未来を切り拓くこと。
その閃きをゲームファンが熱狂する「最高傑作」へと昇華させるために、わたしたちスクウェア・エニックスは、あなたの作品を世界へ送り出す新しい舞台を用意しました。
何にも囚われない自由な発想と、それを実現するための飽くなき挑戦を待っています。
君のゲームが、世界を変える───
「SQUARE ENIX GAME CONTEST 2026」
【スケジュール】
・応募受付開始：12月15日
・応募締切：2027年3月15日
・発表：2027年6月30日
【賞金および支援内容】
・最優秀賞（1作品）：賞金3億円
・傑作賞（4作品）：賞金1億円
・優秀賞（10作品）：賞金3,000万円
※出版・配信・マーケティングを含めたパブリッシング事業は、スクウェア・エニックスが全面的に協力して支援を実施します
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