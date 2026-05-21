テクニカルポイント ドル円 10,21日線サポート
160.55 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
159.80 エンベロープ1%上限（10日間）
158.97 一目均衡表・雲（上限）
158.94 現値
158.23 21日移動平均
158.22 10日移動平均
157.88 一目均衡表・基準線
157.85 一目均衡表・転換線
157.53 100日移動平均
156.64 エンベロープ1%下限（10日間）
156.37 一目均衡表・雲（下限）
155.91 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
154.80 200日移動平均
158.50円を割り込んだ場合、ほぼ同水準に並ぶ10日線と21日ン戦が大きなサポート。
159.80 エンベロープ1%上限（10日間）
158.97 一目均衡表・雲（上限）
158.94 現値
158.23 21日移動平均
158.22 10日移動平均
157.88 一目均衡表・基準線
157.85 一目均衡表・転換線
157.53 100日移動平均
156.64 エンベロープ1%下限（10日間）
156.37 一目均衡表・雲（下限）
155.91 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
154.80 200日移動平均
158.50円を割り込んだ場合、ほぼ同水準に並ぶ10日線と21日ン戦が大きなサポート。