160.55　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
159.80　エンベロープ1%上限（10日間）
158.97　一目均衡表・雲（上限）
158.94　現値
158.23　21日移動平均
158.22　10日移動平均
157.88　一目均衡表・基準線
157.85　一目均衡表・転換線
157.53　100日移動平均
156.64　エンベロープ1%下限（10日間）
156.37　一目均衡表・雲（下限）
155.91　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
154.80　200日移動平均

158.50円を割り込んだ場合、ほぼ同水準に並ぶ10日線と21日ン戦が大きなサポート。