◆米大リーグ ヤンキース―ブルージェイズ（２０日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が、敵地のヤンキース戦に「４番・三塁」で先発出場し４打席目まで無安打、２打席目からは３打席連続三振と、沈黙している。

雨のため２時間１１分試合開始が遅れたが、ヤンキースの２５歳右腕シュリトラーらに完璧に抑え込まれている。守っては２回、グリシャムの三塁後方のフライを追ったが、ピナンゴとお見合いとなって二塁打にしてしまった。

それでもブルージェイズの２２歳右腕イエサベージが後続を断って、シュリトラーと同じようにスコアボードに６回まで０を並べている。

１７本塁打でトップの村上宗隆（ホワイトソックス）を追う１６本のヤンキースのジャッジとライスもイエサベージに圧倒され、ジャッジが３打席連続三振、ライスも中飛と二ゴロ、左飛に抑え込まれた。

試合が動いたのは７回。ブルージェイズは安打と四球で迎えた無死一、二塁でバレンズエラが三塁前に送りバント。この打球を捕手と一塁手が交錯して内野安打にしてしまい、シュリトラーはウェルズに押し出し四球を出したところで降板。その後ゲレロが犠飛を上げ２点目を奪った。

一方のイエサベージは６回９５球、２安打８奪三振で降板し、継投策に入った。