マリーゴールドは２３日に大田区のＥＢＡＲＡ ＷＡＶＥ アリーナおおた（大田区総合体育館）で旗揚げ２周年記念大会「ＭＡＲＩＧＯＬＤ ＳＨＩＮＥ ＦＯＲＥＶＥＲ ２０２６〜Ａ Ｇｌｏｒｉｏｕｓ Ｃｅｌｅｂｒａｔｉｏｎ〜マリーゴールド２周年記念〜」を開催する。

２０２４年５・２０後楽園ホールで旗揚げした団体。メインイベントの２周年記念スペシャルマッチで旗揚げメンバーで昨年秋に退団したみちのくプロレスのＭＩＲＡＩが参戦。マリーゴールド王者の青野未来、桜井麻衣とトリオを結成し、この大会を最後に退団する林下詩美、マーベラスのＡＡＡＷ王者・彩羽匠、マディ・モーガンと対戦する。

大会へ向けこのほど、都内で行われた会見でＭＩＲＡＩは以下のコメントを寄せた。

「みなさん、お久しぶりです。みちのく魂の申し子、ＭＩＲＡＩです。この度、マリーゴールド大田区総合体育館大会に参戦させていただくことになりました。温かく送り出していただいてから半年。ただいま、がちょっと少し早い気もしなくもないですが、それでもみちのくプロレスで学んできたことを試合で１つでも多く伝えたいと思っています。先日のＡＲＡＢＡＫＩ ＲＯＣＫ ＦＥＳＴの試合後にあいみょんさんとお会いして、マリーゴールドについてお話したばかりなので、このタイミングにすごく運命を感じています。みちのくプロレスのＭＩＲＡＩとして桜井麻衣、青野未来と共に勝利を絶対につかみます。あと林下詩美、大事な大事なお話持っていきますね。ニヤリ大田区、皆さんに会えることを楽しみにしています。ＭＩＲＡＩ負けず嫌いマシマシでいきます。では、魂込めて」

◆５・２３大田区

▼第０試合 シングルマッチ

ハミングバード ｖｓ ザ・レディＡＩ

▼第１試合 タッグマッチ

南小桃＆橘渚 ｖｓ 山粼裕花＆心希

▼第２試合シングルマッチ

瀬戸レア ｖｓ Ｃｈｉ Ｃｈｉ

▼第３試合 ８人タッグマッチ

翔月なつみ＆石川奈青＆越野ＳＹＯＫＯ．＆エンジェル・ヘイズ ｖｓ 野崎渚＆ナイトシェイド＆ナイラ・ローズ＆ジョニー・ロビー

▼第４試合 シングルマッチ

メガトン ｖｓ 極悪女王Ｄ

▼第５試合 シングルマッチ

山岡聖怜 ｖｓ 暁千華

▼第６試合 ツインスター選手権試合

王者組・松井珠紗＆ＣＨＩＡＫＩ ｖｓ 挑戦者組・天麗皇希＆後藤智香

▼メインイベント マリーゴールド旗揚げ２周年スペシャル６人タッグマッチ

青野未来＆桜井麻衣＆ＭＩＲＡＩ ｖｓ 林下詩美＆彩羽匠＆マディ・モーガン