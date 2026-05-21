タレントのなかやまきんに君が２１日、都内で行われた三井不動産のイベント「ＥＭＡ ＷＩＳＨ ＰＲＯＪＥＣＴ〜森とまちを願いでつなぐ〜」の発表会に出席した。

北海道にある三井不動産グループ保有林の木材を活用した絵馬を約７００枚、全長約８４メートルにわたり掲出。「最も長い特製絵馬の列」をギネス世界記録公式認定員が審査するという企画が行われた。「新ネタがウケますように」と書かれたなかやまの最後の１枚を自身で壁に掛け、見事記録を達成。「ギネス世界記録の一員となれてうれしい」と満面の笑みで答えた。

サステナビリティーを意識した活動にちなみ、普段心がけていることを問われ「デビューして２６周年になるけど、『ヤー！』と『パワー！』は１年目からずっと続けていて、本当にこれだけ」と言い切る。「これってお笑いサステナビリティー。使い続けられるように大切にしていきたい」と話し、会場の笑いを誘った。

新ネタも用意していた。絵馬を掛ける時に披露する予定だったが、まさかの「忘れた」。トークセッション時に場が設けられ、披露したネタは「絵馬アー！」。イベント参加者は拍手を送った。

絵馬には「三井のすずちゃん」こと女優の広瀬すずをはじめとする著名人や、サッカー日本代表の鎌田大地など著名なアスリート、北海道・旭川小学校の児童・地域住民・同社社員など約７００名が未来への願いを記入した。