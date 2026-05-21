21日(木)の関東地方は、朝はこの時期としては気温が高く、東京都心もことし初めて20℃を下回りませんでした。しかしこの時間、冷たい北東風の影響で気温は急速に下がってきていて、午前11時の気温は18.5℃と4月下旬並みに。このあと、時間とともに気温はさらに下がる見込みで、午前と午後とで体感が一変しそうです。

■“ジメジメ”から“肌寒い”に 午後はさらに気温低く

21日(木)の関東は朝から雨が降り続き、通勤・通学の時間帯は空気がジメジメと感じられました。ただ午前11時現在、東京付近には冷たい北東風が吹き始め、気温が急速に下がってきています。

東京都心の午前10時の気温は22.3℃と、20日よりは低いものの6月上旬並みでしたが、午前11時には18.5℃と4月下旬並み。この1時間でおよそ4℃も気温が下がりました。そのほか、午前11時の気温(前日差)は、水戸で15.3℃(-12)、宇都宮で16.7℃(-10)、熊谷で19.3℃(-8)など、前日と比べ大幅に低くなっていて、各地で20℃を下回っています。

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このあと、午後はさらに気温が下がるとみられ、上着がないと肌寒く感じられるでしょう。夜には15℃くらいまで気温が下がりそうです。

連日の真夏のような暑さから、一気に気温が低くなっています。体調管理にお気を付けください。