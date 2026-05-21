大相撲の大関・琴桜（28＝佐渡ケ嶽部屋）が夏場所12日目の21日、休場した。休場は昨年秋場所以来で大関昇進後は2度目。対戦相手の平幕・美ノ海（33＝木瀬部屋）は不戦勝となる。

連敗発進だった琴桜は5日目から5連敗を喫した。11日目に平幕・正代（34＝時津風部屋）に敗れ、3勝8敗。綱獲りに挑んだ昨年初場所以来の負け越しで、名古屋場所（7月12日初日、IGアリーナ）は2度目のカド番を迎える。

すでに豊昇龍（26＝立浪部屋）、大の里（25＝二所ノ関部屋）、安青錦（22＝安治川部屋）らが休場。霧島（30＝音羽山部屋）が大関に復帰した夏場所は2横綱3大関のうち、2横綱2大関が休場する異常事態となった。

◇琴桜 将傑（ことざくら・まさかつ、本名・鎌谷将且＝かまたに・まさかつ）1997年（平9）11月19日生まれ、千葉県松戸市出身の28歳。父は元関脇・琴ノ若（現・佐渡ケ嶽親方）。祖父は元横綱・琴桜の相撲一家に育つ。3歳から相撲を始め、埼玉栄高3年時に世界ジュニア選手権重量級優勝。高校卒業後にプロ入りし、15年九州場所で初土俵。19年名古屋場所で新十両、20年春に新入幕。24年初場所後に大関に昇進。同年九州場所で幕内優勝。得意は右四つ、寄り、押し。1メートル89、178キロ。