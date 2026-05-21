■これまでのあらすじ

義実家が羨ましいと思っていた雪乃。娘にはこういうところで育ってほしいと思う。しかし、恵斗は雪乃がパパ活をしていたことがどうしても許せないと言う。なぜ俺に言ってくれなかったのか、と。義母は雪乃に「花音ちゃんを言い訳にして逃げるのはやめなさい」と言い諭して…。

【義母side STORY】雪乃さんの中に「なりたくない」姿として居座るお母さま。親は一番身近なお手本…だからこそ、反面教師として強く意識してしまっているのでしょう。

「なりたくないのに、そう思えば思うほど似てきてしまう気がする」と雪乃さんは言いますが、それは精一杯育児に向き合っている証拠だと思いました。私だって若いころは育児の正解がわからず、いえ、今だって何が正解なのかわかりませんが、それでも我が子を愛することだけは誰にも負けずに頑張ってきたつもりです。雪乃さんも、花音ちゃんを愛している。それでいいのではないでしょうか。

※この漫画は実話を元に編集しています

脚本:夜船紡、イラスト:ニタヨメ(ウーマンエキサイト編集部)