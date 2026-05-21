辺見えみり、すっきりと片付いた自宅リビングやキッチンに反響「ステキなお部屋」「すべてにおいて感じる、センスの良さ」 家具や食器にも注目集まる
1児の母でタレントの辺見えみり（49）が、21日までに自身のインスタグラムを更新。広々とした自宅を軽やかに掃除する様子をとらえた“お掃除動画”を公開し、「ステキなお部屋 憧れます」「すべてにおいて感じる、センスの良さ」などと反響を呼んでいる。
【動画】「すべてにおいて感じる、センスの良さ」広々とした自宅リビングやキッチンを掃除する辺見えみり
辺見は「土曜日も学校があるなんて 私も中学校そうだったけど」「ちょっとゆっくりモードで麦に見守られながら掃除開始」と、愛犬の麦ちゃんに見守られながら、掃除に励む様子を公開。動画には、すっきりと片付いた開放感あふれるリビングや、こだわりの家具、美しく整えられた食器棚などが映し出されている。
コメント欄には「キレイなお家」「いつもキレイにお掃除されてて、気持ちいいですね」「丸い食卓素敵ですね」「憧れの食器棚（食器含む）本当素敵すぎです！」「素敵過ぎ」「癒しの空間」「シェル貝の照明はどこのでしょう!?」「リビングの時計どこのか教えて欲しいです〜」「えみりさんのこういう普通の暮らしが見れてうれしいです」などの声が寄せられている。
【動画】「すべてにおいて感じる、センスの良さ」広々とした自宅リビングやキッチンを掃除する辺見えみり
辺見は「土曜日も学校があるなんて 私も中学校そうだったけど」「ちょっとゆっくりモードで麦に見守られながら掃除開始」と、愛犬の麦ちゃんに見守られながら、掃除に励む様子を公開。動画には、すっきりと片付いた開放感あふれるリビングや、こだわりの家具、美しく整えられた食器棚などが映し出されている。
コメント欄には「キレイなお家」「いつもキレイにお掃除されてて、気持ちいいですね」「丸い食卓素敵ですね」「憧れの食器棚（食器含む）本当素敵すぎです！」「素敵過ぎ」「癒しの空間」「シェル貝の照明はどこのでしょう!?」「リビングの時計どこのか教えて欲しいです〜」「えみりさんのこういう普通の暮らしが見れてうれしいです」などの声が寄せられている。