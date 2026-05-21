２２日に関西で放送予定のＡＢＣテレビ「探偵！ナイトスクープ」の予告が公開され、大人気ミュージシャンが依頼人として登場し、ネットを騒然とさせている。

２２日に関西ローカルで放送予定の「ナイトスクープ」は、公式Ｘで予告映像が公開。「せいや探偵 プロ野球選手でも尿意ＭＡＸなら打ち取れる？」「田村裕探偵 深夜にうごめく人々」「永見大悟探偵 生駒山で助けてくれた命の恩人を探して」の３本が放送予定と告知された。

映像にはミュージシャンのあいみょんが「１２年間、最近ふと思った」「お礼できたかな」「ここで遭難。めっちゃここです」などと話しており、生駒山で助けてくれた命の恩人捜しを敢行している様子。あいみょん自身もこのナイトスクープのＸをリポストしている。

コメント欄には「依頼者あいみょんなん？ハガキ出したんかな（笑）」「やばい！大好きなナイトスクープにあいみょん！！楽しみ過ぎる」「ナイトスクープにあいみょん！！！？？？」「あいみょんですよね？本人じゃなきゃありえないくらい似てるもん」「あいみょん！！ナイトスクープに依頼するの実現しててすごい（笑）」など盛り上がりを見せていた。