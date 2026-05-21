音無美紀子、義理兄の死去を報告 “超エリート”だった夫・村井國夫の兄弟を公開「皆さん、ダンディー」「とても素敵」
俳優・音無美紀子（76）が20日、自身のインスタグラムを更新。「かっこいい写真が出てきた」と、夫で俳優の村井國夫（81）と、その兄弟たちの貴重な家族写真を公開するとともに、義理兄が死去したことを報告した。
【写真】「かっこいい御兄弟」新聞記者や海外記者だった夫・村井國夫の兄弟4ショット
音無は「村井には、三人の兄貴と一人の姉がいて、國夫は末っ子」と夫のきょうだいについて説明。「私が村井家に嫁いでから50年の間に、長兄、次兄、姉をお見送りし、兄弟二人になったと寂しい思いをしておりましたが、先日、その最後の兄が天に召され、とうとう、村井家は81才の國夫だけになってしまいました」と明かした。
村井が「ああ、とうとう一人になってしまったな」と寂しそうにしていることを記し、音無が大切な家族を次々と見送ってきた寂しさと、夫への温かい思いをつづっている。
投稿には「かっこいい写真が出てきた」と、若かりし頃の“村井家4人男子”の写真を公開。「一番写真正面左から國夫、章平兄、新聞記者だった長兄 次兄も共同通信の海外記者。みんな素敵」と、兄弟たちの輝かしい経歴を紹介した。
ほかにも、劇団時代の兄のモノクロ写真、食事中の兄弟ショットなどが並び、「兄たちの希望の星、國夫。まだまだ元気だ！兄貴の分まで生き抜いて」とエールを送っている。
ファンからは「かっこいい御兄弟でしたね」「皆さん、ダンディー」「劇団時代のお写真とても素敵」「村井さんには、まだまだ元気でいてもらって、素敵なお顔 素敵な声 ユーモアたっぷりのトークを見せて頂いて、楽しませて頂かないと」「カッコいい御兄弟でしたね 心よりお悔やみ申し上げます」など、温かなコメントが寄せられていた。
【写真】「かっこいい御兄弟」新聞記者や海外記者だった夫・村井國夫の兄弟4ショット
音無は「村井には、三人の兄貴と一人の姉がいて、國夫は末っ子」と夫のきょうだいについて説明。「私が村井家に嫁いでから50年の間に、長兄、次兄、姉をお見送りし、兄弟二人になったと寂しい思いをしておりましたが、先日、その最後の兄が天に召され、とうとう、村井家は81才の國夫だけになってしまいました」と明かした。
投稿には「かっこいい写真が出てきた」と、若かりし頃の“村井家4人男子”の写真を公開。「一番写真正面左から國夫、章平兄、新聞記者だった長兄 次兄も共同通信の海外記者。みんな素敵」と、兄弟たちの輝かしい経歴を紹介した。
ほかにも、劇団時代の兄のモノクロ写真、食事中の兄弟ショットなどが並び、「兄たちの希望の星、國夫。まだまだ元気だ！兄貴の分まで生き抜いて」とエールを送っている。
ファンからは「かっこいい御兄弟でしたね」「皆さん、ダンディー」「劇団時代のお写真とても素敵」「村井さんには、まだまだ元気でいてもらって、素敵なお顔 素敵な声 ユーモアたっぷりのトークを見せて頂いて、楽しませて頂かないと」「カッコいい御兄弟でしたね 心よりお悔やみ申し上げます」など、温かなコメントが寄せられていた。