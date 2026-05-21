Stray Kids（ストレイキッズ）の「Walkin On Water」ミュージックビデオ（MV）が、1億ビューを突破した。通算20曲目の億単位曲の輩出となった。韓国メディアが報じた。

24年12月13日に発表した同曲のMVは、19日午後にYouTube（ユーチューブ）再生回数1億回を超えた。同曲は、Stray Kids独自の新ジャンルを提示するアルバムで、米ビルボード・メインアルバムチャートで6週連続1位を獲得したアルバム「SKZHOP HIPTAPE（HOP）」のタイトル曲。韓国の公営放送MBCは21日、朝のニュース番組で「水の上を歩きながら自由に遊ぶ姿を通じて、ステージへの自信を示している」と報じた。

同MVは、過去と現代を行き来する空間演出で、独特の雰囲気を醸し出している。特に、激しいダンスと圧倒的な映像美が融合し、強烈なインパクトを与える映像となっている。

Stray Kidsは、来月6日に米ニューヨークの「The Governors Ball Music Festival」、9月11日にはブラジルの「Rock in Rio」のメイン・アーティストとして出演する。