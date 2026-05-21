5月15日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、マツコ・デラックスと有吉弘行が、電動キックボードの交通ルールに疑問を呈する場面があった。

【映像】マツコ＆有吉、電動キックボードの “努力義務”に憤慨「ヘルメットなしってどういうこと？」

「今日も（スタジオに）来るとき、キックボードが捕まってて嬉しかった」と切り出した有吉。これにはマツコも「キックボードが捕まってると嬉しいよね（笑）」と深く同意。電動キックボードの危険運転が世間的にも問題視されているだけに、2人の率直な本音にスタジオには共感の笑いが起こった。

さらにマツコは「あれ、ヘルメットなしってどういうこと？」と、電動キックボードの安全ルールを疑問視。

ちょうど収録の前日、免許の更新に行ってきたといい、道路交通法の改正に関する説明で電動キックボードの話題が出てきたそう。その際の講習を振り返り、「どんな法律かと思ったら、『ヘルメットを付けるよう努力義務』って。努力義務!?」とヒートアップ。法改正による現在のルールに納得がいかない様子を見せた。

これに有吉も共感し、「チャリにヘルメット着けなきゃいけないのに、何であれは大丈夫なんだよ」と、現在のルールへの不満をあらわにしていた。