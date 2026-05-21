稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾が主演を務める映画『バナ穴 BANA_ANA』の公開日が6月27日に決定し、あわせて新ビジュアルが公開された。

参考：稲垣吾郎×草磲剛×香取慎吾『バナ穴』はどんな異色作に？ 山内ケンジとの化学反応に期待

本作は、2018年に2週間限定公開で28万人を動員した4本の短編からなるオムニバス映画『クソ野郎と美しき世界』の第2弾。監督・脚本は前作から引き続き『友だちのパパが好き』『アジアのユニークな国』などの山内ケンジが務める。

共演には、ファーストサマーウイカ、趣里、古舘寛治、小澤征悦、吹越満、葉山さら、水野響心、鄭亜美が名を連ねた。

公開された新ビジュアルには、大きなハテナの文字とそれに乗っかるような稲垣、草磲、香取の顔、そしてバナナが写し出され、どんなことにも意味を見出そうとするこの時代に、あえて“わからない”ことは“わからない”ままに楽しむ、本作の魅力を表現している。

さらに、本作の公開を記念し、「新しい地図」映画の第1弾である『クソ野郎と美しき世界』が、WOWOWにて6月27日23時50分より放送されることが決定した。

※『バナ穴 BANA_ANA』の「_」は正式には「🕳️」（絵文字の穴）（文＝リアルサウンド編集部）