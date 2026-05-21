２１日の債券市場で、先物中心限月６月限は続伸。米国とイランの戦闘終結期待から原油価格が下落し、世界的な長期金利の上昇に一服感が出たことが買い安心感につながった。



ロイター通信などが２０日に「トランプ米大統領はイランとの交渉について、最終段階にあると述べた」と報じたことを受け、同日のニューヨーク・マーカンタイル取引所（ＮＹＭＥＸ）で原油先物相場が下落。インフレ懸念が和らぐなか、米国や英国、ドイツなどの長期金利が低下した流れが東京市場に波及した。ただ、中東情勢の先行きは依然として不透明で、物価上振れリスクが残っていることから債券先物は１２８円０８銭で寄り付いたあとは伸び悩み。日経平均株価の大幅高も重荷となり、午前９時３０分ごろには１２７円７５銭をつける場面があった。なお、日銀は「残存期間１年超３年以下」「同３年超５年以下」「同５年超１０年以下」「同２５年超」を対象とする国債買いオペを通知した。



午前１１時の先物６月限の終値は、前日比１７銭高の１２７円８１銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、前日と同じ２．７７０％で推移している。



出所：MINKABU PRESS