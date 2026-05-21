佐々木蔵之介が主演を務める連続ドラマW-30『ALIUS -特定事象捜査ファイル-』に中川大志、恒松祐里、坂井真紀が出演することが決定。あわせて特報映像が公開された。

参考：佐々木蔵之介がWOWOWドラマ初主演 『ALIUS -特定事象捜査ファイル-』7月放送・配信

本作は、現実と地続きの世界を舞台に、「ALIUS」と呼ばれる謎の存在をめぐって展開する完全オリジナルクライムサスペンス。地下駐車場で喉に4本のナイフを刺された凄惨な他殺体が発見されたことを皮切りに始まった不可解な連続殺人事件の行方をスリリングに描く。

犯人捜査のためなら手段を選ばない孤高の刑事・佐野省吾を演じる佐々木は、WOWOWオリジナルドラマへの出演は約24年ぶりにして初主演となる。

科警研から捜査一課へと出向し、佐野たちの捜査に加わる研究者・神崎透流役を務めるのは中川。純粋すぎる好奇心と研ぎ澄まされた頭脳で「ALIUS」の真相に繋がる大胆な仮説を導き出す。

佐野の右腕として共に難事件に立ち向かう捜査一課の刑事・羽住杏奈役には恒松が決定。冷静沈着なバディとして佐野を支える一方、物語後半に向けて思いがけない展開を見せるキーパーソンとなる。

さらに、3年前に理由も告げず佐野のもとを去った元妻・辰巳薫役を坂井が演じる。元警察官でもある彼女がなぜ姿を消さなければならなかったのか。その空白の時間は、佐野の心に今も深い影を落とし続けている。

本編映像初公開となる30秒の特報映像では、佐野（佐々木蔵之介）をはじめ、神崎（中川大志）、羽住（恒松祐里）らが、猟奇的連続殺人事件を追うなかで「ALIUS」という謎の存在へと近づいていく様子が描かれている。

なお本作は、7月19日22時よりWOWOWで放送・配信される。

■コメント・中川大志（神崎透流役）いくつもの裏切りや予想外の展開に、のめり込みながら脚本を読みました。きっと皆さんも、「あれ…？ これはどうやら、単なる社会派サスペンスドラマでは無いぞ…？」と、僕たちが初めてこの作品に触れた時と同じ感覚を味わうことになると思います。そして、この作品が併せ持つ、単なる刑事ドラマでは無い“もう一つの要素”こそがこの作品の核であり、そこにいかに説得力を持たせられるかが、今回の最大のチャレンジでした。と、こんな事を言っても皆さん全く想像がつかないと思いますが…それでいいです。笑

神崎透流という役は、脚本を読んだ時から「絶対やりたい！」と思わせられた、とても魅力的なキャラクターでした。準備段階から撮影期間中まで、彼と過ごした時間はとても刺激的で、俳優として新たな学びをたくさん得ることができました。どうか放送まで、楽しみにお待ちいただけたら嬉しいです！

・恒松祐里（羽住杏奈役）私自身クライムサスペンス作品を観ることが好きで、今回のようなお話をいただけたことがとても嬉しく、ワクワクしながら脚本を読みました。初めて脚本を読んだ時は、今まで出会ったことのない設定の物語に惹きつけられました。完全オリジナル脚本だったので、細かな設定に関して山本監督や、佐々木さん、中川さんと「こうかな、ああかな？」と物語のディテールを相談しながら作っていく過程が楽しかったです。作品はシリアスなのですが、現場はとても穏やかでした。30分という時間があっという間に感じる作品になっています！ サスペンス作品が好きな方は特に必見です。放送をお楽しみに！

・坂井真紀（辰巳薫役）企画書や台本を読ませていただき、私たちの日常からは少し遠いようでいて、実はすぐ隣にあるような物語だと感じ、深い人間ドラマを描いたオリジナルストーリーに惹かれました。久しぶりに佐々木蔵之介さんとご一緒できたことも、とても嬉しかったです。悲しいシーンも多かったのですが、監督をはじめスタッフの皆様がいつも明るく優しく接してくださり、現場に行く時間そのものが楽しみでした。監督、スタッフの皆様、そして素晴らしい役者陣の方々の尽力によって、非常に魅力あふれる作品に仕上がったと思います。私たち人間って一体何なのだろうと、考えさせられる作品でもありました。人間らしい愛や、その愛があるからこその苦しみ、弱さや不完全さも含めて、それでも懸命に生きていく姿に、人間という存在そのものの愛おしさを感じられる物語だと思います。（文＝リアルサウンド編集部）