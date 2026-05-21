開催：2026.5.21

会場：ブッシュ・スタジアム

結果：[カージナルス] 0 - 7 [パイレーツ]

MLBの試合が21日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとパイレーツが対戦した。

カージナルスの先発投手はマイケル・マグリビ、対するパイレーツの先発投手はカーメン・ムジンスキで試合は開始した。

2回表、5番 スペンサー・ホルウィッツ 4球目を打ってライトスタンドへのホームランでパイレーツ得点 STL 0-1 PIT

4回表、8番 ホスティンクソン・ガルシア 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 STL 0-2 PIT

6回表、1番 ニコラス・ゴンザレス 4球目を打ってライトへの犠牲フライでパイレーツ得点 STL 0-3 PIT

8回表、9番 ジェーク・マングム 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 STL 0-4 PIT、1番 ニコラス・ゴンザレス 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 STL 0-5 PIT、3番 ブライアン・レイノルズ 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでパイレーツ得点 STL 0-7 PIT

試合は0対7でパイレーツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はパイレーツのカーメン・ムジンスキで、ここまで4勝3敗0S。負け投手はカージナルスのマイケル・マグリビで、ここまで3勝3敗0S。

ここまでカージナルスは28勝20敗で1.5ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区2位。一方パイレーツは25勝24敗で5.0ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区5位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-21 13:36:49 更新