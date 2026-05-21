【キッチン整理術】いつの間にか増える食器。「出す・省く・分ける」で毎日の料理作りが快適に
【画像で見る】全エリア共通！玄関・洗面所・キッチン収納見直しのキホン
いつのまにか増えてしまう食器や保存容器。引き出しがいっぱいで取り出しにくい…そんな小さなストレスを抱えていませんか。使いにくさを感じたら、無理のない範囲でキッチン収納を見直してみましょう。半日ほどの時間があれば十分。少し整えるだけで、毎日の料理作りが快適に！
教えてくれたのは▷中里愛子さん
■[キッチン]食器の量と取り出しやすさをチェック！
キッチンは範囲が広いため、半日で収納を見直すなら、アイテムを絞って始めるのがおすすめ。引き出しでも棚でも、取り出しにくさの原因は食器の量と入れ方。見直して、より快適なキッチンに！
■STEP1：ものを全部出す
使用頻度を考えながらアイテム別にまとめる
食器はアイテムによって、形や大きさがさまざま。「全部出すときに考えたいのが使用頻度です。よく使うものを取り出しやすく収納したいので、よく使うもの（1軍）、たまに使うもの（2軍）、あまり使わないもの（3軍）を判断して、その中でもアイテムごとに分けて。食器以外も別にしておきます」
■STEP2：不要なものを省く
あまり使わないもの、使わなくなったものを選定
家族の人数や子どもの成長など、ライフスタイルが変化することで、よく使う食器も必要な数も変わってくるもの。「例えばプラスチックの食器など、今の暮らしに合わないものは取り除いて。正月などのイベント用、来客用など、年に数回しか使わないものや、調理器具、保存容器、水筒などは、よく使う食器とは別に収納を」
■STEP3：ついでに掃除する
ほこりを取って水拭きし、シートを交換
古いシートはこのタイミングで交換します。「シートを敷かずに引き出しが傷だらけになると、そこに汚れがたまってカビなどの原因に。引き出しには、滑り止め効果があり、汚れに気づきやすい透明や半透明のシートが最適です。防虫、防カビ、防臭などの機能があるとなおいいですが、効果に期限があるので定期的に交換を！」
■STEP4：使いやすく収納する
使用頻度順や食器の大きさで上の段から納める
引き出しなら、1段目によく使うもの、2段目以降にたまに使うものを収納。「浅めの引き出しなら、小さめの食器を中心に、皿や器は重ねてもOK。特によく使うものは手前にあると、引き出しを全部あけなくても取れます。深めの引き出しは重ねると下のものが取り出しにくいので、ディッシュラックを使って立てても」
【1段目】よく使うもの、小さいもの
【2段目】たまに使うもの、大きいもの
【3段目】来客用や保存容器など使用頻度の低いもの
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収納の許容量を超えてしまうと、しまうのも取り出すのも大変です。日々小さなストレスがたまりますよね。リセットしやすいタイミングで、キッチン収納の見直しをおすすめします！
撮影／三佐和隆士
文＝徳永陽子