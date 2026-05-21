松本良一フィジカルコーチ「アップデートできている方法論もある」 昨年のアメリカ遠征も糧に「選手たちはプラスに捉えてくれた」

松本良一フィジカルコーチ「アップデートできている方法論もある」 昨年のアメリカ遠征も糧に「選手たちはプラスに捉えてくれた」