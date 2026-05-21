Travis Japanの七五三掛龍也がInstagramを更新。なにわ男子の藤原丈一郎とのプリクラや、東京・浅草で雷門やスカイツリーと共に撮影した写真を公開した。

【写真＆動画】七五三掛龍也×藤原丈一郎の爆盛れプリクラや浅草観光ショット／韓国ふたり旅動画

■「丈くんとプリクラ。今のプリクラって凄い笑」（七五三掛）

七五三掛は「丈くんとプリクラ。今のプリクラって凄い笑 爆盛れです笑」と添えて5枚の写真を公開。

1枚目はプリクラで、ピンクの背景で“あそんだよ！！”と手書き文字の下に、透き通るような肌＆小顔になった七五三掛と藤原が並んでいる。頭に指をあてるポーズを決めて顔を寄せ合うふたりの、長いまつげと大きな瞳とサラサラヘアが際立っている。続けて2枚目は雷門の前で撮影。メガネをかけてほほ笑む七五三掛と、ニッコリ笑って雷門を指す藤原。3枚目は遠くに見えるスカイツリーと並んでニコニコな七五三掛の横顔が写し出されている。さらに、4枚目は1枚目とは違うプリクラを披露。ふたりで指を合わせてフレームを作り、そのなかから顔を出している。七五三掛の前には“TJ”と書かれたピンクのハートが、藤原の前には“728”と書かれた青いハートが描かれている。ハートがそれぞれのメンカラというところにも注目だ。最後の5枚目は、三社祭の顔ハメパネルで、藤原が大きく口をあけたお茶目な表情を見せている。

コメント欄には「プリクラ撮る丈しめかわいすぎる」「少女マンガみたいなきゅるきゅるお目目」「しめちゃんプリクラだと女子より女子」「こんなイケメンたちが普通に観光してる！」「仲良しのおすそ分けありがとう」などといったファンの声が続々と集まっている。

グループの垣根を越えて仲良しの七五三掛と藤原。過去にはふたりで韓国旅した際の動画もInstagramで公開している。

■写真：雷門やスカイツリーで“観光”とプリクラを楽しむ七五三掛と藤原

■動画：「丈くんが動画作ってくれた！去年2人で韓国に行った時」（七五三掛）