稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾主演映画『バナ穴 BANA_ANA』公開日決定！新ビジュアルも解禁

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稲垣吾郎、草なぎ剛（※「なぎ」は、弓へんに前＋刀が正式表記）、香取慎吾が主演する映画『バナ穴 BANA_ANA』（※アンダーバーは“穴”の絵文字が正式表記）の公開日が、6月27日に決定。また、映画の新ビジュアル（※メイン写真）が公開された。

■不思議で異色な「わからない」エンターテインメント

新ビジュアルは、どんなことにも意味を見出そうとするこの時代に、あえて「わからない」ことは「わからない」ままに楽しもうという、映画『バナ穴 BANA_ANA』の魅力が込められたもの。「わからないムービー＋バナ穴＝？」。「#わからないムービー」を付けて、こちらのビジュアルもぜひ拡散しよう。

映画『バナ穴 BANA_ANA』は、2018年に2週間限定公開で28万人を動員し話題を呼んだ4本の短編からなるオムニバス映画『クソ野郎と美しき世界』に続く「新しい地図」映画の第2弾。前作同様、稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾の3人を主演に、監督・脚本にはCMのみならず映画・舞台とジャンルを超えて活躍する山内ケンジが務める。

共演には、バラエティのみならず映画や大河ドラマへ出演するなど大活躍のファーストサマーウイカ、NHK朝の連続ドラマ小説『ブギウギ』に主演・演技・歌唱・ダンス全てのパフォーマンスを通じ鮮烈な印象を残した趣里。第1弾に続いて登場する古舘寛治や、ドラマ・映画・舞台など活躍の幅を広げる小澤征悦に、表現の世界に唯一無二の存在感を放ち続ける吹越満、更に葉山さら、水野響心、鄭亜美と個性溢れる豪華な面々が揃う。

作品鑑賞後「わからない」と苦笑いする関係者が続出したという本作。「わからない」のにぐっとくる――。情報や答えが瞬時に手に入る現代において、意味から逆走する旅へ3人が誘う、不思議な異色の「わからない」エンターテインメント、映画『バナ穴 BANA_ANA』は、6月27日よりグランドシネマサンシャイン 池袋を皮切りに、全国映画館にて順次公開。

■前作『クソ野郎と美しき世界』がWOWOWにて放送決定

映画『バナ穴 BANA_ANA』の公開を記念して「新しい地図」映画の第1弾『クソ野郎と美しき世界』が、WOWOWにて放送決定。初回は、映画『バナ穴 BANA_ANA』公開日当日の6月27日23時50分からとなる。映画『バナ穴 BANA_ANA』の予習としてぜひチェックしよう。

■映画情報

『バナ穴 BANA_ANA』

6月27日（土）よりグランドシネマサンシャイン 池袋 他全国順次公開

稲垣吾郎 草なぎ剛 香取慎吾

ファーストサマーウイカ 趣里 ／ 葉山さら 水野響心 鄭亜美 ／ 古舘寛治 小澤征悦 吹越満

監督・脚本：山内ケンジ

音楽：大城静乃

主題歌：「バナナのうた」

配給：CULEN ギークピクチュアズ

(C)2026 BANA_ANA Film Partners

■番組情報

WOWOW『クソ野郎と美しき世界』

06/27（土）23:50～

※WOWOWプライム 他

※7月以降は、追ってWOWOWのサイトに発表

■関連リンク

『バナ穴 BANA_ANA』作品サイト

https://bana-ana.com/

WOWOW番組サイト

https://www.wowow.co.jp/detail/175822

新しい地図 OFFICIAL SITE

https://atarashiichizu.com/