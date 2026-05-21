日経225先物：21日正午＝1880円高、6万1830円
21日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1880円高の6万1830円と急騰。日経平均株価の前場現物終値6万1945.34円に対しては115.34円安。出来高は2万7677枚となっている。
TOPIX先物期近は3868.5ポイントと前日比70.5ポイント高、現物終値比6.84ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 61830 +1880 27677
日経225mini 61825 +1880 422449
TOPIX先物 3868.5 +70.5 36608
JPX日経400先物 35020 +670 1165
グロース指数先物 787 +14 2790
東証REIT指数先物 1808 +4 20
株探ニュース
TOPIX先物期近は3868.5ポイントと前日比70.5ポイント高、現物終値比6.84ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 61830 +1880 27677
日経225mini 61825 +1880 422449
TOPIX先物 3868.5 +70.5 36608
JPX日経400先物 35020 +670 1165
グロース指数先物 787 +14 2790
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