　21日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1880円高の6万1830円と急騰。日経平均株価の前場現物終値6万1945.34円に対しては115.34円安。出来高は2万7677枚となっている。

　TOPIX先物期近は3868.5ポイントと前日比70.5ポイント高、現物終値比6.84ポイント安で推移。

○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 61830　　　　 +1880　　　 27677
日経225mini 　　　　　　 61825　　　　 +1880　　　422449
TOPIX先物 　　　　　　　3868.5　　　　 +70.5　　　 36608
JPX日経400先物　　　　　 35020　　　　　+670　　　　1165
グロース指数先物　　　　　 787　　　　　 +14　　　　2790
東証REIT指数先物　　　　　1808　　　　　　+4　　　　　20

株探ニュース