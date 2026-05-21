ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地ペトコパークでのパドレス戦に「1番投手兼DH」で先発出場。初回の第1打席に中堅への今季8号アーチを放った。投手としては、最速100.2マイル（約161.2キロ）を計測。5回88球を投げて、3安打無失点2四球4奪三振のパフォーマンスを見せた。

■規定投球回には届かずも……

大谷は初回の第1打席、今季8号となる先頭打者アーチを記録。自身のバットで先制点を挙げると、その裏の投球では3者凡退の立ち上がり。2回以降、やや制球に苦しむ場面が見られるも、要所を締めて無失点の好投を続けた。

山場を迎えたのは、5回裏パドレスの攻撃。大谷は2本の安打と四球などで1死満塁のピンチを背負うも、フェルナンド・タティスJr.外野手を外角スイーパーで遊撃への併殺打に打ち取って無失点のまま降板。窮地を凌いで、マウンド上で大きな雄叫びを挙げた。

この日の大谷は、5回88球を投げて3安打無失点2四球4奪三振。規定投球回にはあと1イニング届かなかったものの、防御率を0.73まで向上させた。

地元メディア『ドジャース・ネーション』のXは、大谷の“咆哮シーン”を動画で投稿。「ショウヘイ・オオタニからこんな感情が溢れ出るのを見るのは、本当に最高だ」と投稿。二刀流が見せた熱いパフォーマンスに称賛を贈った。



