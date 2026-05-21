綾瀬はるか、人生を彩る“思い出ソング”明かす フジ音楽番組『STAR』に出演
俳優の綾瀬はるか（41）が28日放送の上垣皓太朗アナウンサーがMCを務めるフジテレビ系音楽番組『STAR』（毎週木曜 後7：00）に出演する。
【写真】「ため息が出るほどきれい」カンヌで魅了、綾瀬はるかの“神々しい”黒ドレス姿
28日の放送では、人生を彩った楽曲と共に、スターの知られざる素顔をひもといていく新企画「スター人生ソングス」がスタート。記念すべき１回目のゲストに綾瀬が登場する。今回は、綾瀬の人生を彩る“思い出ソング５選”をお届け。幼少期によく聴いていたという曲や、初めて買ったCDなど、貴重なエピソードと共に名曲を振り返る。さらに、ライブに足を運んだことのあるアーティストの魅力も熱く語る。
2008年のメジャーデビュー以降、リアルな恋愛観をつづった歌詞と類まれな歌声で絶大な支持を集め、楽曲のトータルダウンロード数は驚異の5800万を超える日本を代表する歌姫・西野カナ。2024年６月に活動再開を宣言し、同年11月に開催された復帰後初のライブはチケットが即日完売。６月から自身８年ぶりとなる全国ホールツアー『西野カナTOUR 2026“HEART BEAT”』の開催を控えている。そんな西野が、人気ガールズグループのNiziUと奇跡のタッグ。
NiziUは、今年４月にリリースした２nd EP『GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU』が、１stアルバムから６作連続となるオリコン週間アルバムランキング首位を獲得。女性グループアーティスト史上２組目となる快挙を成し遂げ、６月には２度目のドーム公演も控えている。今回は、西野とNiziU、夢のコラボレーションが実現した『LOVE BEAT』(西野カナ feat. NiziU) を披露。2026年度の『めざましテレビ』テーマソングに起用され話題を集めている。2000年前後に大流行し、TikTokなどのSNSで人気再燃中のパラパラの振付と共にハッピーあふれるコラボステージを届ける。
2025年10月にはオリジナルアルバム『弓弦葉』と『Yeeeehaaaaw』をリリースし、10ヶ月に及ぶライブツアーを開催中の森山直太朗が登場。精力的な活動を続ける森山が、今回披露するのは、４月18日に配信リリースされたばかりの最新曲『愛々』。連続ドラマ『田鎖（たぐさり）ブラザーズ』の主題歌として書き下ろされた曲を、情感たっぷりに歌い上げる。さらに、上垣アナとタッグを組むＳＴＡＲナビゲーターに就任。ポッドキャスト『森山直太朗が心地いいレディオ』などでトーク力にも定評のある森山と上垣アナが、アーティストたちとどのようなトークを繰り広げるのか。
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28日の放送では、人生を彩った楽曲と共に、スターの知られざる素顔をひもといていく新企画「スター人生ソングス」がスタート。記念すべき１回目のゲストに綾瀬が登場する。今回は、綾瀬の人生を彩る“思い出ソング５選”をお届け。幼少期によく聴いていたという曲や、初めて買ったCDなど、貴重なエピソードと共に名曲を振り返る。さらに、ライブに足を運んだことのあるアーティストの魅力も熱く語る。
NiziUは、今年４月にリリースした２nd EP『GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU』が、１stアルバムから６作連続となるオリコン週間アルバムランキング首位を獲得。女性グループアーティスト史上２組目となる快挙を成し遂げ、６月には２度目のドーム公演も控えている。今回は、西野とNiziU、夢のコラボレーションが実現した『LOVE BEAT』(西野カナ feat. NiziU) を披露。2026年度の『めざましテレビ』テーマソングに起用され話題を集めている。2000年前後に大流行し、TikTokなどのSNSで人気再燃中のパラパラの振付と共にハッピーあふれるコラボステージを届ける。
2025年10月にはオリジナルアルバム『弓弦葉』と『Yeeeehaaaaw』をリリースし、10ヶ月に及ぶライブツアーを開催中の森山直太朗が登場。精力的な活動を続ける森山が、今回披露するのは、４月18日に配信リリースされたばかりの最新曲『愛々』。連続ドラマ『田鎖（たぐさり）ブラザーズ』の主題歌として書き下ろされた曲を、情感たっぷりに歌い上げる。さらに、上垣アナとタッグを組むＳＴＡＲナビゲーターに就任。ポッドキャスト『森山直太朗が心地いいレディオ』などでトーク力にも定評のある森山と上垣アナが、アーティストたちとどのようなトークを繰り広げるのか。