「週刊ヤングジャンプ」25号に登場する和内璃乃（C）Takeo Dec.／集英社

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　俳優の和内璃乃が、21日発売の『週刊ヤングジャンプ』25号の表紙＆巻頭グラビアに登場している。

【写真】魅惑ボディを大胆披露した和内璃乃

　恋愛リアリティーショーへの出演で同世代からの人気を獲得、その後モデル、俳優と活躍の場を広げている和内が人生初表紙を飾った。

　美しさとかわいらしさの両方を兼ね備えた強すぎるビジュアルと、女性らしい魅惑ボディを堪能できる初巻頭グラビア。本人念願だった宮古島撮影で、今までで一番の笑顔と水着姿をたっぷり届ける。

　なお、巻末グラビアには岸田雅（すべての瞬間は君だった。）、グラビア新企画「YJブルーム」Vol.6には瀬戸麻衣が登場している。