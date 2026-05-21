◇ナ・リーグ パドレス ― ドジャース（2026年5月20日 サンディエゴ）

パドレスの松井裕樹投手（30）が20日（日本時間21日）、本拠でのドジャース戦にリリーフ登板。1回1/3を投げて1安打2四球2三振無失点だった。

0―3とリードされた7回から3番手としてマウンドに上がり、いきなり1番・大谷翔平と対戦。1ボール1ストライクから外角低めへのスライダーで遊飛に打ち取った。大谷とはメジャーで最も多い通算11度目の対戦。過去は1本塁打、3二塁打を含む10打数5安打と打たれていた。

続く2番・ベッツには左中間二塁打を浴びたが、3番・フリーマンの打席でベッツが三盗に失敗。フリーマンも外角低めへの91.6マイル（約147.4キロ）の直球で空振り三振に仕留め、この回を3人で終わらせた。

イニングまたぎとなった8回は先頭の4番・タッカーに四球。フルカウントから外角低めへの直球がボールと判定され、ABSチャレンジでも覆らなかった。5番・パヘスはスプリットで空振り三振も、6番・マンシーにも四球を与えて降板。それでも1死一、二塁で登板した4番手・マリナチオがスミスを二ゴロ併殺に抑え、得点を与えなかった。

松井は春季キャンプ中のライブBPに登板した際に、左足の内転筋を負傷。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の出場を辞退し、開幕は負傷者リスト（IL）で迎えた。3Aでの調整登板を経て、今月8日（同9日）にメジャー復帰。ここまで4試合、8回2/3を投げて防御率0.00だった。