新しい地図主演『バナ穴 BANA_ANA』これはなに…？“わからない”がモチーフの「？」ビジュアルが公開
新しい地図の稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾が主演を務める映画『バナ穴 BANA_ANA』が6月27日に公開されることが決定した。東京・グランドシネマサンシャイン 池袋を皮切りに、全国の映画館にて順次公開される。「？」がモチーフとなった新ビジュアルも解禁された。
【写真】稲垣、草なぎ、香取がトリプル主演に！映画『バナ穴 BANA_ANA』場面カット
今作は2018年に2週間限定公開で28万人を動員し話題を呼んだ4本の短編からなるオムニバス映画『クソ野郎と美しき世界』の第2弾となる。監督は山内ケンジ氏が務め、ファーストサマーウイカ、趣里、第1弾に続いて登場する古舘寛治、小澤征悦、吹越満、葉山さら、水野響心、鄭亜美が参加する。
作品鑑賞後「わからない」と苦笑いする関係者が続出、「わからない」のにぐっとくる。そんな予測不能の「わからない」エンターテインメント。これにちなみ、わからない？新ビジュアルも到着。どんなことにも意味を見出そうとするこの時代に、敢えて「わからない」ことは「わからない」ままに楽しむ、それがこの映画の魅力。そんな思いを込めて完成したビジュアルだ。
また公開を記念し、新しい地図映画の第1弾である『クソ野郎と美しき世界』が、WOWOWにて放送が決定。初回放送は、公開日当日の6月27日午後11時50分となる。
【写真】稲垣、草なぎ、香取がトリプル主演に！映画『バナ穴 BANA_ANA』場面カット
今作は2018年に2週間限定公開で28万人を動員し話題を呼んだ4本の短編からなるオムニバス映画『クソ野郎と美しき世界』の第2弾となる。監督は山内ケンジ氏が務め、ファーストサマーウイカ、趣里、第1弾に続いて登場する古舘寛治、小澤征悦、吹越満、葉山さら、水野響心、鄭亜美が参加する。
また公開を記念し、新しい地図映画の第1弾である『クソ野郎と美しき世界』が、WOWOWにて放送が決定。初回放送は、公開日当日の6月27日午後11時50分となる。