『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』“本人の希望通り”6月に特番復活 ソロドームツアー直前の意気込み語る
Hey! Say! JUMPの山田涼介がパーソナリティを務めるニッポン放送の特別番組『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』が6月1日午後8時から生放送されることが決定した。
【写真】輝いている！ブラックジャケットでキリッと登場した山田涼介
昨年11月から今年3月までの期間限定で毎週土曜日にレギュラー放送された『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』では、「リスナーの日常を色鮮やかに出来るよう楽しい番組にしたい」と意気込みを語った山田らしく、続々寄せられるメッセージを楽しく紹介しながら、フリートークや企画コーナーも交え、土曜日の夜を彩った。
反響の大きさから、早くも4月末に特番として復活。既存の人気コーナー「1000の質問に答えます」や「君にエールを！今夜がヤマだ」だけでなく、新コーナー「みんな何してた？」や「すみません選手権！」を放送すると、リスナーからは多くのメッセージが寄せられた。
その際、「6月に特番希望！」と生放送中に自ら発言。次回への期待と希望を口にする中、6月から自身初のソロドームツアーに挑む直前の注目のタイミングでの特番放送が決定した。当日は山田がドームツアー本番直前の意気込みを語る。
【写真】輝いている！ブラックジャケットでキリッと登場した山田涼介
昨年11月から今年3月までの期間限定で毎週土曜日にレギュラー放送された『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』では、「リスナーの日常を色鮮やかに出来るよう楽しい番組にしたい」と意気込みを語った山田らしく、続々寄せられるメッセージを楽しく紹介しながら、フリートークや企画コーナーも交え、土曜日の夜を彩った。
その際、「6月に特番希望！」と生放送中に自ら発言。次回への期待と希望を口にする中、6月から自身初のソロドームツアーに挑む直前の注目のタイミングでの特番放送が決定した。当日は山田がドームツアー本番直前の意気込みを語る。