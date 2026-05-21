「大相撲夏場所・１２日目」（２１日、両国国技館）

大関琴桜（２８）＝佐渡ケ嶽＝が休場した。師匠の佐渡ケ嶽親方（元関脇琴ノ若）によると、場所前の稽古で腰を痛めたといい、３勝８敗で負け越しが決まった１１日目の正代戦後に「力が入らない」と、休場を申し出たという。

琴桜の休場は昨年秋場所。佐渡ケ嶽親方は「しっかり治して、琴桜は強い、と言ってもらえるよう、強さを追い求めるしかない。本人は上しか見ていない」と琴桜の心境を代弁し、「乗り越えられない試練はない。乗り越えた先に、先代（元横綱琴桜）と同じ横綱が見えてくる。横綱になればもっと苦しい。これも勉強」と期待を寄せた。改めて弟子の休場を謝罪する場面もあった。

これで大の里、豊昇龍の両横綱、大関安青錦に続いて看板力士が休場。２０２１年春場所以来の２横綱３大関となったが、出場しているのは霧島のみとなった。

この日は元大関で東前頭１０枚目の朝乃山（３２）＝高砂＝も休場。師匠の高砂親方（元関脇朝赤龍）によると、１１日目に敗れた翔猿戦で足の親指を負傷したという。再出場の可能性はあるという。朝乃山の休場は昨年初場所以来１７度目。ここまで７勝４敗だった。

今場所の十両以上の休場者は、２横綱２大関など７人となった。