26歳差婚で話題となったモデル菊池瑠々（31）が21日までにインスタグラムを更新。キャバクラ嬢としての活動を始めたことを報告した。

菊池は前回の投稿で、東京・港区のキャバクラで働くことになったと報告。「『え！？離婚したの！？』って思う方もいるかもしれませんが、夫婦仲はめちゃくちゃ良好です笑」と前置きした上で、「理由はすごくシンプルで、“子供たちの未来のため”です 年の差婚って、幸せなこともたくさんあるけど、将来への不安がゼロなわけではなくて。だからこそ、自分自身でもしっかり力をつけたい。子供たちに、『やりたいことを我慢しない人生』を送ってほしい」との思いから、子どもたちが寝ている時間に勤務することを決断したと説明していた。

今回「改めまして。4人のお母さんですが、キャバ嬢になりました」と、プロフィル写真を公開して報告。「はじめて2週間、出勤前は子供たちとお風呂入って、汗だくでご飯作って歯磨きして宿題のケアをしたり.....まじでバタバタすぎて驚いてるけど、楽しんでる自分もいる 頑張るぞ！」とつづった。

菊池はモデルのほか、12年にデビューしたアイドルユニット「Love La Doll（ラブラドール）」のメンバーとしても活動した。15年12月に26歳年上の夫と結婚。4人の子どもを出産している。